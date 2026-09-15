El presidente del STJ dio la bienvenida a alumnos que visitaron el Poder Judicial

Estudiantes y docentes del Colegio Hermano Hermas de Bruijn se interiorizaron sobre las funciones y la organización interna de la institución.

Hoy 02:05

Alumnos de segundo año del Colegio Hermano Hermas de Bruijn de la Ciudad Capital, recorrieron las instalaciones del Palacio de Tribunales, oportunidad en la que recibieron el saludo del Dr. Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia.

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El magistrado brevemente destacó la importancia que tienen las instituciones en el sistema republicano de gobierno y la división de poderes.

La recepción, a cargo de personal del Área de Protocolo y Ceremonial y del Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples.

Allí, y a lo largo de la recorrida por distintos pisos, donde se encuentran los organismos jurisdiccionales y administrativos, el grupo recibió información sobre la función y competencias que tiene cada uno de ellos.

Los alumnos estuvieron acompañados por los profesores, Prof. Ximena Luna y Darío Arévalo, a cargo de las materias Formación Ética e Historia y Formación Ética, respectivamente.

La visita de los estudiantes se enmarca en un proyecto interdisciplinario entre los espacios curriculares de Formación Ética, Historia y Geografía, que tiene por objeto que los adolescentes trabajen en lo que concierne a la división de los Poderes del Estado, su origen histórico, facultades, atribuciones y emplazamiento de los edificios, entre otras temáticas.

Posteriormente, el contingente continuó con el plan diseñado por los docentes y, por ello, se dirigieron a las sedes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.