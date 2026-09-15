Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a una madre y su hija en Rosario

El tribunal condenó a Agustín López Gagliasso, de 22 años, por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves. Además, recibió una inhabilitación para conducir durante 10 años y deberá cumplir la pena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

Hoy 18:07

La Justicia de Rosario condenó a 16 años de prisión a Agustín López Gagliasso, de 22 años, por el siniestro vial ocurrido el 21 de enero de 2025, en el que murieron Tania Gandolfi, de 41 años, y su hija Agustina García, de 17. El tribunal también le impuso 10 años de inhabilitación para conducir automotores.

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El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Arturo Illia y Presidente Roca, cuando el joven circulaba en un Peugeot 206. Según la reconstrucción presentada durante el juicio, luego de mantener una discusión con un motociclista inició una persecución y aceleró hasta alcanzar los 120,7 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad permitida en ese tramo.

Al llegar al cruce, Gagliasso habría realizado maniobras de sobrepaso en zigzag entre otros vehículos y perdió el control del automóvil. El Peugeot derrapó, subió a la vereda e impactó contra las personas que se encontraban junto a una columna del semáforo. Como consecuencia del choque, Gandolfi y García murieron en el lugar.

Además, una niña de seis años, un hombre de 45 y una joven de 20 años que viajaba dentro del Peugeot sufrieron lesiones leves. Durante el juicio, la joven que iba en el vehículo declaró sobre los momentos previos al impacto y aseguró que el acusado permaneció concentrado en seguir al motociclista pese al riesgo que implicaba la maniobra.

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto”, relató. También sostuvo que, después del choque, salió por sus propios medios del vehículo y pidió ayuda.

El juicio comenzó el 7 de septiembre y estuvo a cargo de un tribunal integrado por las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez. La fiscal Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, había solicitado una pena de 18 años de prisión, mientras que la defensa también había planteado esa misma cantidad de años, además de la inhabilitación para conducir.

La Fiscalía sostuvo durante el proceso que el acusado actuó con dolo eventual, al considerar que conocía el riesgo que implicaba circular a una velocidad de 120 kilómetros por hora y continuar con la persecución. Finalmente, el tribunal resolvió condenarlo a 16 años de prisión por el homicidio simple con dolo eventual de las dos víctimas y por lesiones leves con dolo eventual.

Tras la última audiencia, la fiscal explicó que los fundamentos completos de la sentencia serán conocidos dentro de los próximos 10 días. Una vez cumplidos los pasos correspondientes, López Gagliasso deberá cumplir la pena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.