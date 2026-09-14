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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2026 | 17º
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EN VIVO I Platense va por una remontada histórica ante Fluminense soñando con las semis de la Libertadores

El Calamar recibe este martes al conjunto brasileño con la obligación de dar vuelta el 0-2 de la ida. El partido comenzará a las 19 y podrá verse por Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 19:04
Platense festejo

Platense afrontará este martes una de las noches más importantes de su historia internacional. Desde las 19, el Calamar recibirá a Fluminense en el Estadio Ciudad de Vicente López por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la misión de revertir el 0-2 sufrido en el Maracaná.

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TEMAS Copa Libertadores Club Atlético Platense
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