Prorrogaron la prisión preventiva a tres acusados de robar USD 42.000 de una vivienda en Maquito

La Justicia hizo lugar al pedido de la Fiscalía y extendió la medida contra David Germán Domínguez, Mauricio Gastón Sánchez y Néstor Adrián Tévez. Están imputados por un robo ocurrido en enero.

Hoy 19:03

La Justicia resolvió prorrogar la prisión preventiva de David Germán Domínguez, Mauricio Gastón Sánchez y Néstor Adrián Tévez, quienes permanecen detenidos en el marco de una causa por robo.

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La solicitud fue realizada por la fiscal Dra. Melisa Fadel Pagani, de la Unidad de Delitos Comunes Capital, quien planteó la necesidad de mantener la medida coercitiva al considerar que continúan vigentes riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de entorpecer la investigación.

Según la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, entre el 17 y el 20 de enero de este año, los acusados habrían ingresado a una vivienda ubicada en la localidad de Maquito.

Una vez dentro del inmueble, habrían violentado una caja de seguridad y sustraído aproximadamente 42 mil dólares, además de otros elementos de valor.

Entre los bienes denunciados como robados se encuentran teléfonos celulares, una computadora y relojes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se extendiera la prisión preventiva de los tres imputados, mientras que las defensas pidieron la revisión y el cese de la medida, al considerar que ya no se encontraban presentes los riesgos procesales señalados.

Finalmente, la jueza de Control y Garantías, Dra. Huerto Bravo Suárez, rechazó los planteos defensivos y resolvió hacer lugar al requerimiento fiscal, prorrogando la prisión preventiva de los acusados.