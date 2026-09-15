El Gobierno defendió el ajuste para bajar la inflación y negó una caída del consumo

El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que Javier Milei mantendrá el equilibrio fiscal y monetario, negó que exista una caída general del consumo y sostuvo que el Gobierno llegará a 2027 con una economía en crecimiento.

Hoy 18:54

Horas antes de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió este martes el rumbo económico de la administración de Javier Milei y aseguró que el Gobierno no modificará su política de ajuste fiscal y desregulación. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, destacó que la inflación registró una variación del 1,7% en agosto y atribuyó ese resultado al “orden macroeconómico”.

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Ravier volvió a rechazar la posibilidad de implementar un denominado “plan platita” y sostuvo que el Gobierno continuará apostando por el equilibrio fiscal, monetario y cambiario. “Nunca va a haber un plan platita mientras Javier Milei sea presidente”, afirmó, y cuestionó a quienes atribuyeron históricamente la inflación a la puja distributiva o a los formadores de precios. Según el funcionario, el Gobierno considera que la solución pasa por “ordenar la macroeconomía y dejar de emitir”.

En ese marco, el vocero admitió que existen “dos fotos” de la economía argentina: una vinculada con el crecimiento de sectores relacionados con las exportaciones y otra marcada por dificultades en áreas como el consumo, la industria y la construcción. Sin embargo, sostuvo que la evaluación debe realizarse sobre la evolución de los indicadores a lo largo del tiempo y no solamente sobre los datos de un mes.

La explicación del Gobierno sobre la caída del consumo de carne

Uno de los temas que abordó Ravier fue la reducción del consumo de carne vacuna. El vocero reconoció que existe una baja en ese indicador, pero negó que necesariamente sea consecuencia de una pérdida generalizada del poder adquisitivo.

En ese sentido, sostuvo que el consumo de proteínas no cayó en su conjunto, sino que estaría registrándose un cambio en su composición. Según explicó, mientras disminuye el consumo de carne vacuna, aumentaría el de pollo y cerdo.

“Hay récord de exportación de carne, al mismo tiempo que hay menos consumo”, admitió el funcionario. Sin embargo, planteó que una medición que incluya distintas fuentes de proteínas mostraría un escenario diferente y consideró que una mayor oferta de carne podría contribuir a una eventual reducción de los precios.

Ravier también destacó el crecimiento de las exportaciones y las oportunidades que, según la administración nacional, generaron las políticas de desregulación. En su análisis, esos resultados deben ser considerados junto con los datos negativos registrados en sectores específicos.

La actividad, el empleo y la mirada hacia 2027

Al referirse a la construcción, el vocero reconoció que “cayó en el último mes”, aunque sostuvo que el balance acumulado desde comienzos del año muestra una expansión. Por eso volvió a insistir en la diferencia entre una fotografía puntual y la evolución general de la economía.

Ravier aseguró además que el Gobierno mantiene una mirada positiva sobre el escenario para 2027 y afirmó que no habrá modificaciones del programa económico con el objetivo de obtener un resultado electoral. “No importa octubre, importa hacer las cosas bien”, sostuvo.

En esa línea, proyectó una Argentina con varios años consecutivos de crecimiento y destacó indicadores que, según su interpretación, muestran una mejora respecto de la situación heredada por la actual administración. Entre ellos mencionó la reducción de la pobreza y la indigencia, el descenso de los homicidios y el crecimiento del turismo.

También hizo referencia al movimiento aéreo y a la ocupación hotelera durante las vacaciones de invierno como ejemplos de una mejora en determinados sectores de la actividad económica.

La respuesta sobre el pago de 5.000 dólares anunciado por Trump

Durante la conferencia, Ravier fue consultado además por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de una eventual distribución de 5.000 dólares entre ciudadanos estadounidenses vinculada al resultado de las elecciones legislativas de noviembre.

El funcionario evitó opinar sobre la política económica de otro país y utilizó la pregunta para volver a remarcar que la administración de Milei no implementará medidas de ese tipo.

“Nosotros no opinamos sobre la política económica de otros países. Sí opinamos que no vamos a aplicar el plan platita en Argentina”, respondió.

El Gobierno respondió a la protesta universitaria

La situación de las universidades también formó parte de la conferencia, luego de la protesta de estudiantes y docentes que se concentraron este martes en Plaza de Mayo en reclamo por el financiamiento universitario.

Ravier reconoció la situación y aseguró que el Gobierno no es “insensible” frente al reclamo, pero sostuvo que la discusión sobre los recursos deberá darse en el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

“Nuestros representantes van a debatir las partidas universitarias para 2027. Ese es el momento de discutirlo”, afirmó.

El Gobierno sostiene que las asignaciones presupuestarias deben definirse dentro del marco de equilibrio fiscal y que cualquier incremento de partidas deberá contemplar la disponibilidad de recursos. En sus conferencias anteriores, Ravier también había señalado que el Ejecutivo busca resolver las demandas de distintos sectores mediante una reasignación presupuestaria y sin recurrir a la emisión monetaria.

Con la presentación del Presupuesto 2027 como uno de los principales temas de la agenda política y económica, el Gobierno ratificó así que pretende mantener el rumbo fiscal y monetario durante el próximo año, aun frente a los cuestionamientos por el consumo y la evolución de algunos sectores de la economía.