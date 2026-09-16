Detenido por transportar madera ilegal en Salta

La Policía de Salta detuvo a un hombre por el transporte ilegal de 181 despuntes de madera en la ruta nacional 34, en un operativo que involucró a la Fiscalía Penal 1 y al Juzgado de Garantías 1.

Hoy 01:47

En un operativo realizado el día de ayer, las autoridades de la Policía Rural y Ambiental de Tartagal detuvieron a un hombre de 37 años por el transporte ilegal de madera en la ruta nacional 34, a la altura de calle Los Claveles. Este procedimiento se inscribe dentro de las acciones preventivas que buscan evitar la extracción no autorizada de madera y el transporte irregular de productos forestales en el norte de la provincia de Salta.

Durante el patrullaje, los efectivos policiales detectaron un camión que transportaba productos forestales cuya documentación estaba vencida. Este hallazgo llevó a la intervención de la Fiscalía Penal 1 y del Juzgado de Garantías 1, quienes ordenaron el secuestro de un total de 181 despuntes de madera de las especies cebil y palo amarillo.

La Ley 7135/01, que regula la conservación de los recursos naturales, fue infringida en este caso, lo que motivó la infracción impuesta al detenido por transgredir el artículo 90 bis. Esta normativa es fundamental para la protección del patrimonio forestal de la provincia y su cumplimiento es un deber de todos los ciudadanos.

La Policía de Salta destacó la importancia de la preservación de los recursos naturales, enfatizando que cada individuo tiene un rol en la protección del entorno. La colaboración de la comunidad es vital para asegurar que se respeten las normativas ambientales y para evitar la destrucción de los ecosistemas.

Las operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad no solo buscan sancionar infracciones, sino también crear conciencia sobre la importancia de los bosques y de la flora autóctona. La educación y el compromiso social son claves para mantener la biodiversidad y prevenir el comercio ilegal de productos forestales.

Este tipo de operativos son parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno provincial para fortalecer la lucha contra el crimen ambiental. La coordinación entre distintas entidades, como la Fiscalía y la Policía, es esencial para el éxito de estas iniciativas.

En conclusión, la reciente detención en Salta es un recordatorio de la necesidad de respetar las leyes que protegen nuestros recursos naturales y de trabajar juntos para asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras.