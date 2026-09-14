Accidente de diputado Aldo Leiva en la Ruta 11 genera preocupación

El diputado nacional Aldo Leiva, de 63 años, estuvo involucrado en un accidente vial en la Ruta Nacional 11, cerca de Colonia Benítez, en Chaco, donde su vehículo quedó severamente dañado, aunque él y el conductor del camión involucrado no sufrieron heridas graves.

Hoy 03:51

El diputado nacional Aldo Leiva, de 63 años, se vio involucrado en un grave siniestro vial este sábado en la Ruta Nacional 11, al norte de Resistencia, provincia de Chaco. El legislador circulaba en un Toyota Camry cuando, por circunstancias que aún están en investigación, ocurrió una colisión frontal con un camión Scania.

El impacto fue tan severo que causó importantes daños en la parte delantera del automóvil de Leiva, que quedó prácticamente destruido. A pesar de la magnitud del choque, afortunadamente, ni el diputado ni el conductor del camión sufrieron lesiones de consideración. Este incidente tuvo lugar en el kilómetro 1019 de la Ruta Nacional 11, en las cercanías de Colonia Benítez.

Leiva recibió asistencia inmediata en el lugar del accidente por parte de un equipo médico que llegó en ambulancia. Posteriormente, fue sometido a controles de rutina para descartar cualquier lesión. A través de sus redes sociales, el diputado comunicó que se encontraba en buen estado y que había permanecido bajo observación por algunas horas tras el siniestro.

En su mensaje, Leiva expresó: “Me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde”. Además, hizo hincapié en que atravesó “un momento de mucha preocupación”, pero se mostró aliviado de que no hubiera heridos entre las personas involucradas.

La investigación del accidente ha sido asignada al Equipo Fiscal N° 15, que se encargará de determinar las circunstancias que llevaron a la colisión. Tanto el diputado Leiva como el conductor del camión fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, cuyos resultados, según la información que se ha divulgado, fueron negativos.

El diputado Aldo Leiva, quien actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, es también un reconocido veterano de la Guerra de Malvinas. Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mantener una conducción responsable en las rutas argentinas.