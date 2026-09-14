Excarcelaron a Alonso, padre del niño termense que permanece internado en el Garrahan

Está imputado por presunta obstrucción a la Justicia y ocultamiento, y no por el abuso sexual que se investiga sobre su hijo, denuncia que fue iniciada por él.

14/09/2026

Alonso recuperó la libertad este lunes por disposición del juez de Control y Garantías de Las Termas de Río Hondo, Diego Martín Vittar, quien hizo lugar al pedido de excarcelación presentado por su defensa al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo detenido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La resolución fue adoptada durante la mañana y el hombre recuperó efectivamente la libertad pasadas las 17.

La decisión judicial se produce días después de la realización de una Cámara Gesell al niño de 8 años, quien permanece bajo atención médica en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

Dos investigaciones diferentes

Uno de los puntos centrales del caso es distinguir las dos investigaciones que actualmente avanzan en la Justicia.

Alonso no está imputado por el presunto abuso sexual investigado contra su hijo. Por el contrario, es el padre del menor y fue quien realizó la denuncia que dio origen a la investigación sobre los hechos que habría sufrido el niño.

La acusación que pesa sobre Alonso está relacionada con una presunta obstrucción a la Justicia y ocultamiento, a partir del traslado del menor hacia Buenos Aires cuando debía comparecer para una Cámara Gesell.

Por esa situación había quedado privado de su libertad hasta que su defensa solicitó la excarcelación y el juez Vittar resolvió modificar su situación procesal.

De esta manera, Alonso continuará sometido al proceso, aunque en libertad y bajo las condiciones establecidas por la Justicia.

La causa por el presunto abuso sigue abierta

La excarcelación del padre no implica el cierre de la otra investigación.

La causa vinculada con el presunto abuso sexual del niño continúa en trámite y atraviesa una etapa sensible después de que el menor pudiera brindar declaración mediante Cámara Gesell en Buenos Aires.

Durante esa medida, realizada bajo condiciones especiales para proteger al niño, habría aportado información sobre presuntos episodios de abuso y otras situaciones ocurridas en ámbitos de su entorno.

El contenido de esa declaración deberá ahora ser analizado por los investigadores y contrastado con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Nuevas líneas de investigación

De la Cámara Gesell participaron representantes de la Justicia santiagueña, entre ellos el juez Diego Vittar; la fiscal Dahiana Pérez Vicens; la representante de la querella por la madre del menor, Nataly Montero; y la defensora oficial de Menores, Ana Silvia Gerez, además de profesionales especializados.

A partir del testimonio del niño podrían abrirse nuevas líneas investigativas, que deberán determinar lugares, circunstancias y posibles personas involucradas.

La Justicia deberá además establecer si los elementos mencionados durante la declaración encuentran respaldo en otras pruebas reunidas en la causa.

Mientras tanto, el niño continúa bajo atención médica en Buenos Aires y la investigación seguirá avanzando con el objetivo de determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

La excarcelación de Alonso resuelve, por el momento, su situación respecto de la detención, pero la investigación principal vinculada con los hechos denunciados continúa abierta.