Susto en un bañado de la Ruta 92: policías auxiliaron a un joven de 20 años

El episodio ocurrió entre Colonia Dora y Añatuya, cuando el muchacho se encontraba junto a dos amigos realizando actividades de caza. Sus acompañantes lograron llevarlo hasta la orilla y posteriormente fue trasladado a un centro de salud.

14/09/2026

Un joven de 20 años, de apellido González, protagonizó un momento de tensión mientras se encontraba en un bañado ubicado a la vera de la Ruta 92, entre Colonia Dora y Añatuya, cerca de una fábrica de baterías.

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De acuerdo con la información aportada sobre el episodio, el muchacho se encontraba junto a dos amigos realizando actividades de caza con gomeras cuando, por circunstancias que deberán ser determinadas, habría sufrido un calambre mientras estaba dentro del agua.

Ante la situación, sus acompañantes acudieron en su ayuda y lograron llevarlo hasta la orilla, donde permanecieron junto a él hasta la llegada de la asistencia.

Minutos después arribó personal policial, que brindó asistencia y contención al joven mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia.

Posteriormente, una unidad sanitaria del Hospital de Colonia Dora se hizo presente en el lugar y concretó el traslado del joven hacia el Hospital Zonal de Añatuya, donde quedó bajo atención médica para la correspondiente evaluación.

Según la información disponible, el joven habría presentado malestar luego del episodio en el agua, aunque no se difundieron mayores precisiones sobre su evolución ni un parte médico oficial que permita confirmar la gravedad de su estado.

El procedimiento contó con la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia sanitaria, que actuaron tras el aviso del incidente.