Racing recibió otro duro golpe ante Huracán y no levanta

La Academia cayó 2 a 1 ante el Globo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

13/09/2026

Huracán le dio un nuevo golpe a Racing. En el Palacio Tomás Adolfo Ducó, por la Fecha 9 del Torneo Clausura y con el arbitraje de Pablo Dóvalo, el elenco de Diego Martínez se impuso por 2-1, propinándole la tercera derrota consecutiva, el cuarto encuentro sin sumar de a tres y la sexta caída en la competencia, donde solamente derrotó a Gimnasia (2-1) en la primera jornada.

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Además, el presente es aún más negativo ya que, con cinco unidades, marcha último en la competencia del Clausura si unimos las dos zonas, con la misma cantidad de puntos que Aldosivi (5) y con más goles recibidos (7 contra 5).

Y para completar el flojísimo año deportivo del cuadro de Avellaneda, hay que destacar que se sitúa a tan solo 13 unidades del "Tiburón", el equipo que está perdiendo la categoría por sumatoria de puntos en la anual. Lo salva que, además de esa mini ventaja, en el medio aparecen equipos como Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero y Platense, sino el panorama con el descenso sería distinto.

Después de un primer tiempo parejo y con pocas situaciones, en un arranque frenético del complemento, el “Globo” había abierto la cuenta por intermedio de Facundo Waller, al tiempo que minutos más tarde lo empató Ulises Ortegoza. En la recta final, el ecuatoriano Jordy Caicedo apareció en completa soledad en el área chica para volver a adelantar al "Quemero".

La imagen que dejó el conjunto de Vojvoda fue muy pobre. Porque más allá de que contó con un par de situaciones claras para marcar, sobre todo por intermedio de Adrián Martínez y Gastón Lodico, no logra ser un equipo que muestre seguridad y mucho menos orden para imponerse en un encuentro.

Por eso es que la continuidad del técnico está en la cuerda floja, porque desde que asumió en reemplazo de Gustavo Costas, el equipo involucionó y dejó de ser ese Racing protagonista para ser un Racing donde las malas son más que las buenas.

Para el conjunto de Parque Patricios, el éxito frente a la "Academia", significa volver a sumar de a tres después del histórico triunfo en el clásico contra San Lorenzo hace cuatro jornadas (en el medio fueron una derrota contra Sarmiento en Junín y empates consecutivos frente a Deportivo Riestra, Estudiantes de Río Cuarto -ambos de local- y Belgrano en Córdoba).