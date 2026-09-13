De vuelta a los 80: la nostalgia que se convirtió en tendencia en las redes

Fotos, looks, música y estética retro volvieron a copar las redes sociales. La tendencia invita a recrear una década marcada por los colores, los peinados voluminosos y algunos de los grandes clásicos de la cultura pop.

13/09/2026

Los años 80 volvieron a ponerse de moda. En las últimas semanas, las redes sociales se llenaron de fotografías, videos y contenidos que recuperan la estética de una década que sigue teniendo una enorme capacidad para despertar nostalgia y curiosidad.

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La tendencia aparece en diferentes formatos: desde personas que recrean looks, peinados y escenarios típicos de la época, hasta usuarios que recurren a herramientas de inteligencia artificial para imaginar cómo se verían si hubieran vivido aquellos años.

La estética también se trasladó a la música, con canciones que volvieron a circular con fuerza y que sirven como banda de sonido para publicaciones, videos y desafíos. El revival ochentoso recupera así una combinación de moda, cultura pop y recuerdos que resulta reconocible incluso para quienes no vivieron aquella década.

Uno de los atractivos de esta tendencia es justamente la posibilidad de “viajar en el tiempo” a través de una imagen. Camperas de jean, colores intensos, anteojos grandes, peinados voluminosos y prendas características de aquella época aparecen una y otra vez en las publicaciones.

Pero la fiebre por los 80 no se queda solamente en la ropa. También hay lugar para las series, las películas, los artistas y, por supuesto, las canciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

¿Qué canción de los 80 sos según tu signo?

La fiebre por los años 80 también llegó al zodíaco. En Diario Panorama elegimos una canción para cada signo, buscando que su ritmo, su letra o su espíritu refleje algunos de los rasgos que suelen asociarse con cada personalidad.

Porque, entre tantos clásicos que siguen sonando décadas después, cada signo tiene una canción que parece hecha a su medida. Descubrí cuál es la tuya y fijate si realmente te representa.