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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 SEP 2026 | 16º
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Tómbola Santiagueña: conocé los números ganadores de este lunes 14 de septiembre del 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.

Hoy 13:52

Este lunes 14 de septiembre, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña de la Caja Social de Santiago del Estero.

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En la edición La Previa, el primer premio fue para el 6926. En el Libro de los Sueños, el 26 corresponde a “La Misa”.

La lista completa de números del sorteo de la La Previa:

La Previa La Previa

En la edición Matutina, el primer premio fue para el 1719. En el Libro de los Sueños, el 19 corresponde a “El Pescado”.

La lista completa de números del sorteo de la Matutina:

Matutina Matutina

TEMAS Tómbola Santiagueña Santiago del Estero Caja Social
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