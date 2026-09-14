Accidente fatal en Río Blanco involucra a un motociclista

Un accidente de tránsito en Río Blanco ha resultado en la muerte de un motociclista esta madrugada, dejando un saldo trágico en la comunidad.

Hoy 14:15

En la madrugada de este día, un accidente vial ha conmovido a la localidad de Río Blanco, donde un motociclista ha perdido la vida. Según informes recopilados por El Tribuno de Jujuy, el siniestro se produjo en la ruta provincial Nº 1, cerca de la rotonda que se ubica en inmediaciones de la empresa de transporte El Piave.

Los datos preliminares indican que un hombre de 40 años, domiciliado en el barrio Cuyaya, circulaba en una motocicleta de la marca Keller, modelo 110 cc, en dirección sur-norte cuando, por causas que se investigan, habría perdido el control de su rodado. Este incidente provocó que el motociclista derrapara y saliera despedido por la ciclo vía, lo que resultó en un impacto fatal.

El personal policial recibió el alerta sobre el siniestro y se trasladó rápidamente al lugar de los hechos. A su llegada, se encontraron con una escena trágica que evidenciaba la gravedad del accidente. Según los primeros reportes, el motociclista sufrió politraumatismos graves que llevaron a su deceso en el lugar.

Los servicios de emergencia, encabezados por el Same, también fueron desplegados para atender la situación. Tras la llegada de los paramédicos, se confirmó el fallecimiento del hombre, cuya identidad aún no ha sido divulgada por las autoridades competentes.

Este trágico accidente pone de relieve la necesidad de una mayor atención a la seguridad vial en la región. Las autoridades locales han instado a los conductores a mantener la precaución al transitar por las vías, especialmente en las horas de menor visibilidad.

El impacto de este incidente no solo afecta a la familia del motociclista, sino que también conmociona a la comunidad de Río Blanco, que enfrenta una pérdida dolorosa. En este sentido, se han comenzado a realizar gestiones para brindar apoyo a los familiares del fallecido.

A medida que avanza la investigación, se espera que se determinen las causas exactas del accidente y se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuros siniestros en la zona.