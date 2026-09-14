Beligoy publicó los audios del VAR sobre la polémica jugada de Arambarri en River vs. Atlético Tucumán

El Director Nacional de Arbitraje dio a conocer el diálogo entre el árbitro principal Gariano y el VAR, Trucco.

Hoy 12:19

La victoria agónica de River sobre Atlético Tucumán quedó envuelta en polémica por una fuerte infracción de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo que el árbitro Andrés Gariano sancionó con tarjeta amarilla.

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La jugada generó fuertes reclamos del conjunto tucumano, que cuestionó que el mediocampista de River no haya sido expulsado. En medio de las repercusiones, Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, decidió publicar los audios del VAR correspondientes a la acción.

A través de su cuenta personal, Beligoy apuntó contra quienes cuestionaron el accionar arbitral y sostuvo: “Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió. Pero los audios hablan y la verdad también”.

Qué dijeron en el VAR sobre la infracción

En los audios difundidos se escucha el intercambio entre Gariano y Silvio Trucco, responsable del VAR, junto con la AVAR Carla López.

Durante la revisión, Trucco consideró que Arambarri tuvo primero contacto con la pelota utilizando la pierna izquierda extendida y que posteriormente, con la derecha, impactó sobre Canelo.

De esta manera, desde la cabina respaldaron la decisión tomada por el árbitro principal y consideraron que la acción no ameritaba modificar la tarjeta amarilla mostrada durante el partido.

La polémica se produjo en un encuentro en el que Atlético Tucumán jugó prácticamente todo el partido con un futbolista menos, luego de la expulsión de Franco Nicola a los 13 minutos del primer tiempo por una infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

La decisión de Gariano sobre Arambarri generó malestar en el banco tucumano y también provocó la expulsión del entrenador Julio César Falcioni, quien reclamó por la acción.

Con la publicación de los audios, Beligoy buscó respaldar el criterio utilizado por el equipo arbitral y responder a las críticas que surgieron después del triunfo de River.