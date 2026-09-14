Caen las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País vuelve a superar los 490 puntos

Los bonos también arrancan la jornada en baja en medio de la preocupación por las pérdidas en el sector tecnológico ante el temor por el avance de la inteligencia artificial.

Hoy 12:24

La mayoría de las acciones argentinas en Wall Street caían este lunes en medio de la preocupación por las pérdidas en el sector tecnológico ante el temor por el avance de la inteligencia artificial (IA) y cuando se espera la definición sobre las tasas de intereses que la Reserva Federal de EEUU tomará el miércoles.

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Los bonos, por su parte, también comenzaron la jornada en baja de hasta 0,8%. De esta manera, el riesgo país subía y se ubicaba en 492 puntos básicos.

El dólar oficial se vende a $1530, en tanto que el MEP y el CCL cotizan en $1537 y $1595, respectivamente.

Este lunes, las compañías que lideran las caídas son: Irsa con 1,7%, Edenor con 1,1% y ADR Central Puerto también con 1,1%.

El avance de la IA

Los inversores observaron con preocupación la petición de las principales personalidades del sector como Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk para poner freno al desarrollo de los sistema de IA.

La semana pasada, Jacob Coxon, investigador de Anthropic, que también trabajó para OpenAI, anunció su renuncia al considerar que la compañía no estaba actuando de manera responsable ni pendiente de la seguridad.

Este sábado, Amodei reclamó una desaceleración en el ritmo al que se mejoran las capacidades de los modelos de IA y advirtió que avanza hacia una dinámica de “automejora recursiva” que amenaza con provocar catástrofes de ciberseguridad a escala global.

Por su parte, Altman respaldó su petición y anunció que permitirá que evaluadores independientes auditen los sistemas de OpenAI.

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la alerta y pidió no ceder ante China, con quien compite por el liderzgo de la IA, los títulos de las principales compañías del sector arrancaron a la baja.

Al inicio de la jornada, Nvidia, empresa estrella de la IA, perdía un 4,18%. Por su parte, Marvell Technology restaba un 8,98%, Intel un 7,18% y AMD un 6,17%.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 2,16%, hasta 4313 dólares la onza, y la plata un 2,68%, hasta 63,44 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía hasta los 104 dólares la onza y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzaba 1,8 puntos básicos hasta el 4,992%.