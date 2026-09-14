Atletas olímpicas reaccionan contra Sydney Sweeney por la sexualización del deporte femenino

La actriz protagonizó una nueva campaña publicitaria en la que aparece con poca ropa y utilizando elementos deportivos para cubrir su cuerpo. Varias atletas cuestionaron que la imagen de las mujeres siga siendo utilizada para promocionar productos vinculados al deporte.

Hoy 11:22

Sydney Sweeney volvió a quedar en el centro de una polémica por una campaña publicitaria. La actriz de Euphoria protagonizó un anuncio para la empresa de apuestas deportivas Novig, en el que aparece prácticamente sin ropa y cubre sus partes íntimas con balones de fútbol americano, raquetas de tenis y aros de básquet.

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La campaña, lanzada la semana pasada, generó críticas por la manera en que presenta el cuerpo femenino, pero la discusión tomó mayor dimensión después de que varias atletas, incluidas campeonas olímpicas, cuestionaran públicamente la utilización de la sexualización para promocionar productos relacionados con el deporte.

Una de las críticas más contundentes fue la de Ariarne Titmus, nadadora australiana y cuatro veces medallista de oro olímpica, quien expresó su indignación a través de Instagram.

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“No puedo describir la rabia que siento al ver esto”, escribió Titmus. La atleta sostuvo que la campaña representa una falta de respeto hacia las mujeres que dedicaron su vida a perfeccionar una disciplina y hacia quienes disfrutan del deporte por valores como “trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia y unidad”.

“¿Cómo podemos vivir en un mundo donde monetizar el cuerpo de la mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo una práctica común?”, cuestionó.

La gimnasta estadounidense Gracie Kramer también se sumó a las críticas y publicó un video con algunos de sus mejores momentos como atleta. “No sé qué hacía Sydney Sweeney, pero así es como luce una mujer haciendo deporte”, escribió junto a las imágenes.

En la misma línea se expresó la velocista australiana Bree Rizzo, quien remarcó que las mujeres en el deporte son mucho más que su apariencia física. “Se trata de su fuerza, habilidad, dedicación, resiliencia, confianza y todo lo que son capaces de lograr”, señaló.

La británica Amy Hunt también cuestionó la campaña durante una entrevista con la BBC luego de competir en el Campeonato Mundial de Atletismo. “Sydney Sweeney, así es como lucen las mujeres en el deporte. Músculos. Trabajo duro, sangre, sudor, lágrimas”, afirmó.

La boxeadora australiana Skye Nicolson, campeona mundial, planteó una distinción entre la sensualidad y la utilización de la sexualización como estrategia comercial.

“Hay una gran diferencia entre parecer ‘sexy’ por practicar deporte y usar el sexo para venderlo”, sostuvo. Al mismo tiempo, aclaró que no existe nada malo en verse bien, practicar deporte y abrazar la propia feminidad mientras se es una atleta formidable.

La controversia se suma a las recientes polémicas protagonizadas por Sweeney en campañas publicitarias. La actriz había sido cuestionada anteriormente por un anuncio de American Eagle que utilizaba un juego de palabras entre “genes” y “jeans”, una campaña que recibió críticas por sus referencias a la eugenesia.