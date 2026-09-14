Cuenta regresiva para la puesta en escena de “La casa de Bernarda Alba”

Este viernes 18, el Grupo Socializarte Elenco presenta en el Teatro del Pueblo una nueva versión del clásico de Federico García Lorca, con una propuesta que explora los deseos, pensamientos y conflictos que permanecen ocultos detrás de los silencios.

Hoy 11:15

El próximo viernes 18 de septiembre, a las 22 horas, el Teatro del Pueblo será escenario de una nueva puesta de La casa de Bernarda Alba, una de las obras más reconocidas de Federico García Lorca.

La propuesta, a cargo del Grupo Socializarte Elenco, cuenta con la dirección de Edith Paz y plantea una mirada particular sobre el clásico. La puesta incorpora escenas que permiten conocer el mundo interno de algunos personajes, aquello que no expresan pero que sienten, imaginan y desean.

La historia comienza tras la muerte del segundo marido de Bernarda Alba, quien impone a sus cinco hijas un estricto luto y ocho años de encierro. En ese espacio cerrado, las tensiones crecen y aparecen los deseos reprimidos, los celos, las frustraciones y la necesidad de libertad.

El elenco está integrado por Marta Batalla, Valeria Dioli, Sofía Quiroga, Pamela Veiga, Ariel Díaz y Franco Jiménez. La técnica está a cargo de Luis Coronel, el vestuario de Alejandra Aguirre y la producción de Franco Jiménez.

Con una puesta que busca profundizar en aquello que muchas veces permanece en silencio, La casa de Bernarda Alba propone al público ingresar a un universo atravesado por las apariencias, la autoridad y los deseos que luchan por salir a la luz.

Las entradas serán a precios populares y las anticipadas pueden reservarse al 385 591-3601.

El Teatro del Pueblo tiene una cita imperdible el próximo viernes.

La cita es el viernes 18 de septiembre, a las 22, en el Teatro del Pueblo.