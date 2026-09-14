Escándalo en la Premier League: reconocen el error del VAR que validó el gol del triunfo del Manchester City en el clásico

El organismo Pro Referees admitió que la tecnología debió recomendar una revisión en campo por la posible influencia de Enzo Fernández en la jugada del gol ante el United.

Hoy 10:41

El clásico de Manchester terminó con polémica. Manchester City venció 1-0 al United en Old Trafford gracias a un gol de Erling Haaland, pero después del partido se confirmó que el VAR cometió un error durante la revisión de la jugada.

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El tanto llegó a los 15 minutos del segundo tiempo. Haaland apareció solo dentro del área chica y marcó el único gol del encuentro. En primera instancia, la anotación había sido anulada por posición adelantada, pero el VAR intervino y finalmente fue convalidada.

La polémica se centró en Enzo Fernández, quien se encontraba en posición adelantada durante la acción. El árbitro Michael Oliver consideró que el argentino no había interferido en la jugada y el gol terminó siendo validado.

Sin embargo, después del encuentro, Pro Referees reconoció que la decisión pudo haber sido diferente.

El comunicado que encendió la polémica

El organismo explicó que la posición de Haaland había sido revisada por el VAR y considerada legal. Sin embargo, también admitió que la intervención de Enzo Fernández no fue correctamente evaluada.

“En el mismo ataque se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva”, señaló el comunicado.

No obstante, Pro Referees reconoció que el VAR “no reconoció el probable impacto de su posición” y que, por ese motivo, “debería haber recomendado una revisión en el campo”.

La admisión pone nuevamente al VAR en el centro de la escena y deja abierta la discusión sobre la influencia que tuvo la posición de Enzo Fernández en el gol que terminó dándole al Manchester City tres puntos en el clásico.