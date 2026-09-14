Con dos regresos, Arruabarrena define el once de Boca para visitar a San Pablo

El Xeneize enfrentará este martes al conjunto brasileño por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy 10:30

Boca ya tiene la cabeza puesta en la revancha ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize visitará este martes el estadio Morumbí desde las 21.30, con la ventaja del 1-0 conseguida en La Bombonera.

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Después de utilizar un equipo alternativo en la victoria ante Central Córdoba por el Torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena recuperó a dos futbolistas importantes para el compromiso internacional.

Uno de ellos es Milton Delgado, quien dejó atrás una distensión muscular que lo había marginado de los últimos tres partidos. Si responde bien en las últimas prácticas, volverá al mediocampo en lugar de Tomás Belmonte y compartiría la zona con Leandro Paredes y Santiago Ascacibar.

El otro regreso será el de Álvaro Montero. El arquero colombiano se ausentó ante Central Córdoba debido a un viaje de urgencia a su país por un problema familiar, pero ya regresó a Buenos Aires y se reincorporó a los entrenamientos.

De esta manera, Montero volverá a ocupar el arco frente a San Pablo, en un partido que puede definir el futuro de Boca en el certamen continental.

Boca busca sostener la ventaja

El Xeneize consiguió una ventaja mínima en el encuentro de ida gracias al gol de Miguel Merentiel y buscará defenderla en el Morumbí.

Además, Boca intentará cortar una racha negativa: lleva diez partidos sin ganar en Brasil.

La posible formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

San Pablo llega golpeado

El conjunto brasileño también preservó a varios de sus titulares durante el fin de semana y cayó 2-0 ante Palmeiras por el Brasileirao.

San Pablo sufrió además la expulsión de Luis Osorio a los 39 minutos del primer tiempo. Murilo abrió el marcador antes del descanso y Vitor Roque estableció el 2-0 definitivo en el comienzo del complemento.

Ahora, el equipo de Dorival Júnior deberá revertir la serie ante Boca para conseguir el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana.