En plena tensión por Malvinas, Reino Unido reemplazará cuatro cazas desplegados en las islas

El gobierno británico confirmó que a fines de 2027 sustituirá los actuales Typhoon Tranche 1 por cuatro aeronaves Tranche 2, en medio del renovado reclamo argentino por la soberanía de las islas.

Hoy 11:04

El Reino Unido confirmó que reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 que mantiene desplegados en las Islas Malvinas por aeronaves Tranche 2, de mayores capacidades operativas. El recambio está previsto para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027.

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La decisión se conoce en medio de una renovada tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago, luego de que el Gobierno argentino volviera a colocar la cuestión Malvinas entre sus principales ejes de política exterior y planteara una estrategia diplomática para profundizar el reclamo.

La información sobre los cazas surgió a partir de una respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa británico, Luke Pollard, ante una consulta formulada por el diputado conservador Ben Obese-Jecty.

El legislador había preguntado qué medidas estaba tomando el gobierno para sustituir los cuatro Typhoon Tranche 1 pertenecientes al 1435 Flight, el escuadrón de la Royal Air Force (RAF) desplegado en las islas, una vez que esas aeronaves sean retiradas del servicio en 2027.

Pollard confirmó que “los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027”.

Los actuales cazas irán a desguace

Una vez concretado el reemplazo, los actuales Tranche 1 regresarán al Reino Unido, donde serán dados de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar e ingresarán posteriormente al proceso de desguace.

La información fue difundida por UK Defence Journal, medio especializado en cuestiones militares, que aclaró que el recambio forma parte de una planificación prevista con anterioridad y no fue presentado oficialmente como una respuesta a la reciente escalada diplomática con Argentina.

Durante la consulta parlamentaria también se planteó la posibilidad de que el Reino Unido haya mantenido conversaciones con Estados Unidos y con la oficina conjunta del programa F-35 respecto de un eventual uso futuro del F-35B en la defensa de las islas. Sin embargo, la respuesta oficial volvió a centrarse en el reemplazo de los cuatro Typhoon actuales por aeronaves Tranche 2.

Malvinas vuelve al centro de la agenda

El anuncio británico ocurre mientras el Gobierno argentino profundiza su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un escenario de nuevos cruces con Londres y expectativas en torno a un eventual mayor respaldo internacional a la posición argentina.

En las últimas semanas, la administración de Javier Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre Malvinas y reforzó su estrategia diplomática, al tiempo que puso el foco en la explotación de recursos en la zona y en el fortalecimiento de la presencia nacional en el Atlántico Sur.

En ese contexto, el recambio de los cazas británicos vuelve a colocar la dimensión militar de la presencia del Reino Unido en el archipiélago en el centro de la atención, aunque Londres sostiene que se trata de una rotación ya prevista dentro de su planificación de defensa.