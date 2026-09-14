Cambios en el Ranking ATP: Zverev se acerca al número 1, Djokovic salió del Top 10 y Trungelliti sigue entre los 100

El US Open modificó las posiciones del circuito y también dejó movimientos importantes para los argentinos.

Hoy 11:50

El Ranking ATP se renovó después del US Open y dejó varios movimientos importantes. Alexander Zverev recortó distancia con Jannik Sinner en la pelea por el número 1, mientras que Novak Djokovic salió del Top 10 por primera vez en más de ocho años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La gran actuación de Ben Shelton, finalista en Nueva York, también tuvo impacto: el estadounidense subió cinco posiciones y alcanzó el cuarto lugar, la mejor ubicación de su carrera.

Djokovic, afuera del Top 10 después de ocho años

La caída más significativa fue la de Novak Djokovic. El serbio perdió los puntos obtenidos en su actuación anterior en el US Open y descendió hasta el puesto 12.

De esta manera, quedó fuera del Top 10 por primera vez desde julio de 2018, poniendo fin a una racha de más de ocho años entre los mejores del mundo.

Cerúndolo vuelve a ser el mejor argentino

Entre los argentinos, Francisco Cerúndolo volvió a convertirse en la raqueta número uno del país. El porteño subió dos lugares y ahora ocupa el puesto 23.

También avanzaron Tomás Martín Etcheverry, que quedó 31°, y Mariano Navone, quien escaló cuatro posiciones hasta el 45° lugar.

La contracara fue Thiago Tirante, que perdió diez posiciones y quedó 52°.

En tanto, el santiagueño Marco Trungelliti se mantiene dentro del Top 100. El tenista ocupa actualmente el puesto 99, ratificando su permanencia entre los mejores del circuito mundial.

Así está el top ten del Ranking ATP

1. Jannik Sinner (ITA, 11.500 pts)

2. Alexander Zverev (ALE, 9.690 pts)

3. Carlos Alcaraz (ESP, 5.560 pts)

4. Ben Shelton (USA, 4.680 pts)

5. Félix Auger-Aliassime (CAN, 3.890 pts)

6. Daniil Medvedev (RUS, 3.770 pts)

7. Flavio Cobolli (ITA, 3.720 pts)

8. Frances Tiafoe (USA, 3.380 pts)

9. Alex de Miñaur (AUS, 3.300 pts)

10. Taylor Fritz (USA, 3.175 pts)

Así están los argentinos en el Ranking ATP

23. Francisco Cerúndolo (ARG)

31. Tomás Etcheverry (ARG)

45. Mariano Navone (ARG)

51. Sebastián Báez (ARG)

52. Thiago Tirante (ARG)

53. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

56. Román Burruchaga (ARG)

72. Facundo Díaz Acosta

76. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

99. Marco Trungelliti