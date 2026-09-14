Norte Rock: “Como si fuera la última noche”, una fiesta que hizo vibrar Tucumán

Diario Panorama estuvo presente en una nueva edición del Norte Rock, donde la música, la lluvia y la pasión del público se combinaron en una jornada marcada por grandes presentaciones y una conexión única con los artistas.

Hoy 12:19

Diario Panorama estuvo presente en una nueva edición del Norte Rock, que reunió a miles de personas en el predio de Yerba Buena. Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos, El Plan de la Mariposa, La Belisario y La Llorona y su Jardín de Dragones fueron parte de una jornada marcada por la música y la emoción.

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La música tiene una capacidad única para conectar personas, recuerdos y emociones. Esa experiencia se multiplicó el sábado 12 de septiembre en Yerba Buena, Tucumán, durante una nueva edición del Norte Rock.

La jornada comenzó con La Belisario, banda tucumana que abrió el festival cerca de las 15.40. Luego fue el turno de La Llorona y su Jardín de Dragones, que continuó preparando el ambiente para una tarde a puro rock.

Más tarde, El Plan de la Mariposa aportó su particular energía y conexión con el público, mientras que la llegada de la noche tuvo como protagonista a Ratones Paranoicos. Con “Vicios” como uno de los primeros temas, la banda hizo saltar y cantar a un público que desafió el frío y la lluvia.

Finalmente, Ciro y Los Persas cerraron la jornada ante una multitud. Los pogos, los abrazos y las canciones compartidas entre familias, parejas y amigos dejaron en claro la conexión entre el artista y sus seguidores.

Una noche donde el rock volvió a convertirse en un punto de encuentro y donde miles de personas cantaron como una sola voz.

Colaboración: Lara Viaña, estudiante del Instituto Mariano Moreno.