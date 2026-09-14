El gobernador Elías Suárez recibió al presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software

El mandatario mantuvo un encuentro en Casa de Gobierno con Pablo Fiuza, titular de la Cessi, quien visita la provincia para participar de la jornada por el Día del Programador que se desarrolla en la UNSE.

Hoy 14:06

El gobernador Elías Suárez recibió en Casa de Gobierno al presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software y Servicios Informáticos (Cessi), Pablo Fiuza, quien se encuentra en la provincia para disertar en la jornada “Día del Programador. Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria del Software”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad, de trascendencia regional, se lleva a cabo este lunes 14 en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

También participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Justicia, Matilde O'Mill; el rector de la UNSE, Hugo Marcelino Ledesma; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Héctor Paz; el vicedecano, José Luis Gulotta; y la directora de la Escuela de Informática, Susana Isabel Herrera.

Durante la reunión se evaluaron los principales ejes temáticos que serán abordados en el encuentro tecnológico, con especial énfasis en los nuevos paradigmas del mercado laboral, la automatización y el desarrollo de software.

En este marco, el rector de la UNSE destacó la visita de Fiuza a Santiago del Estero, especialmente por la relevancia que tiene para quienes trabajan en áreas informáticas actualmente atravesadas por la inteligencia artificial, y remarcó la necesidad de “brindar ese salto de calidad a estos programadores y especialistas en el área”.

Además, subrayó el impacto de estas transformaciones en la educación superior. “Es muy importante para nuestra universidad contar con la presencia del licenciado Fiuza, porque justamente va a tratar cuál es el rol del programador frente a la inteligencia artificial y cómo modifica la formación de nuestros estudiantes y su empleabilidad”, expresó Ledesma.

Por su parte, el presidente de la Cessi manifestó su satisfacción por el encuentro con el mandatario provincial y por la agenda prevista durante su visita. “Tuvimos una charla muy linda hablando un poco de IA y del entramado tecnológico. La inteligencia artificial es algo que estamos transitando, todos los días cambia y pasa algo diferente, por lo que es muy bienvenido este debate para que la universidad se vaya aggiornando”, señaló Fiuza.