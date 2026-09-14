Advierten sobre el crecimiento de consumos emergentes entre los jóvenes: vapeadores, energizantes y alcohol

Las licenciadas Silvina Manzano y Carola Gerez, integrantes del equipo de la DIGAIA, analizaron en diálogo con Radio Panorama los riesgos asociados a nuevas formas de consumo y su impacto en las adolescencias.

Hoy 13:35

Las licenciadas Silvina Manzano y Carola Gerez, integrantes del equipo de la DIGAIA, se refirieron a los llamados consumos emergentes y expresaron su preocupación por el avance del uso de vapeadores, bebidas energizantes y alcohol, especialmente entre los jóvenes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, señalaron que el consumo de vapeadores constituye una de las prácticas que más se expandieron entre los estudiantes. “En relación al consumo del vaper, 3 de cada 10 estudiantes lo consumen, ahí hablamos de un consumo emergente”, indicaron.

Las profesionales cuestionaron además la percepción de que los vapeadores son una alternativa inocua al cigarrillo. “El vaper no es solo vapor de agua, tiene muchas sustancias muy tóxicas para el cuerpo, metales pesados que provocan cáncer”, advirtieron.

En ese sentido, destacaron el papel que tienen las redes sociales y los entornos digitales en la difusión de estos productos, particularmente entre las adolescencias. “Se banalizan algunas cuestiones”, señalaron, y remarcaron que existe una facilidad de acceso y una exposición permanente a mensajes que presentan al vapeo como una práctica sin riesgos.

También señalaron que en Argentina no existe una trazabilidad sanitaria del vaper, pese a que estos dispositivos pueden contener sustancias para las cuales “el cuerpo no está preparado para recibir”.

Otro de los consumos que identificaron como emergente es el de bebidas energizantes. Las especialistas explicaron que contienen sustancias psicoactivas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central y advirtieron sobre los efectos que puede generar su consumo.

“Los energizantes equivalen a 20 tazas de café y hay que tener en cuenta lo que genera en el organismo”, afirmaron.

Uno de los principales riesgos señalados está relacionado con la combinación de estas bebidas con alcohol. “Si consumimos un energizante con vodka es letal”, advirtieron. Explicaron que el energizante puede reducir la percepción de algunos síntomas provocados por el alcohol, pero que la combinación genera “mensajes contradictorios al organismo”.

Finalmente, las profesionales incluyeron al alcohol dentro de los consumos emergentes y remarcaron su particular relevancia por tratarse de una sustancia históricamente instalada en la sociedad.

“El alcohol sigue siendo un consumo emergente. Es la sustancia madre, la más histórica y la puerta de inicio a todos los otros consumos”, concluyeron.