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El municipio bandeño finalizó una nueva obra de desagüe en el barrio Los Álamos 2

La obra está destinada a mejorar el escurrimiento de agua y brindar mayor seguridad y resistencia durante los períodos de lluvias.

Hoy 12:55

La Municipalidad de la ciudad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, concluyó una nueva obra de desagüe en el barrio Los Álamos 2, destinada a mejorar el escurrimiento de agua y brindar mayor seguridad y resistencia durante los períodos de lluvias.

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Estas acciones impulsadas desde la gestión del Ing. Roger E. Nediani, comprendieron la remoción del antiguo entubado, tareas de limpieza y acondicionamiento del sector, además de la construcción de un muro de contención y la colocación de nuevas tapas de hormigón.

La intervención permitió renovar un tramo del sistema de desagüe, incorporando una estructura con mayor resistencia y capacidad para soportar el drenaje de grandes caudales de agua, especialmente ante precipitaciones de considerable intensidad.

De esta manera, el municipio continúa ejecutando obras de infraestructura destinadas a fortalecer el sistema de desagües y acompañar las necesidades de los distintos barrios de la ciudad.

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