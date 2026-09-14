La Selección tendrá tres amistosos en Argentina y prepara su reencuentro con el público

La AFA oficializará el cronograma este martes, mientras espera la confirmación de la FIFA sobre la categoría de los partidos.

Hoy 13:01

La Selección Argentina volverá a jugar en el país durante la próxima fecha FIFA, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La AFA tiene prácticamente cerrado el calendario y prepara el reencuentro de la Scaloneta con el público argentino.

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Aunque el anuncio oficial llegará este martes al mediodía, el cronograma contempla tres amistosos. El primero será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba. Luego, Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, ambos encuentros en el Monumental.

Todavía resta que la FIFA confirme si los partidos serán considerados de Clase A, un dato que puede tener consecuencias tanto para el ranking internacional como para las estadísticas de los futbolistas.

La lista de convocados y el futuro de Scaloni

La AFA también deberá definir cuándo dará a conocer la lista de convocados. Los entrenamientos podrían comenzar entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre en el predio de Ezeiza.

La nómina sería amplia y contemplaría a buena parte de los integrantes del plantel que disputó el Mundial, además de algunas caras nuevas y futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar.

En paralelo, continúa la incertidumbre respecto del futuro de Lionel Scaloni. La intención de la AFA es que el entrenador continúe al frente del seleccionado en el próximo ciclo, aunque todavía no existe una definición por parte del técnico.

Desde el entorno de la Selección consideran que Scaloni necesita tiempo para analizar si tiene las energías necesarias para encarar el proyecto posterior a la era de Lionel Messi.

Walter Samuel no continuará en el cuerpo técnico

Lo que sí está definido es que Walter Samuel no continuará en el cuerpo técnico después de diciembre, cuando finalice su contrato.

El exdefensor decidió comenzar su propio camino como entrenador. Su salida implicará un cambio dentro de la estructura que acompañó a Scaloni durante los últimos años.

En caso de que el entrenador continúe, deberá definir quién ocupará ese lugar. Roberto Ayala y Pablo Aimar, junto con Martín Tocalli, Matías Manna y Luis Martín, forman parte del actual equipo de trabajo.

La expectativa por Messi

En medio de la organización de los amistosos también aparece una enorme expectativa: la posibilidad de volver a ver a Lionel Messi con la camiseta de la Selección en suelo argentino.

El capitán ya manifestó que dejó atrás su etapa con el seleccionado, aunque la ilusión de una despedida ante su público permanece vigente. Los próximos amistosos podrían convertirse en un momento especial para una generación que acompañó al equipo durante un ciclo histórico.