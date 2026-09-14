Sarah Paulson apuntó contra Hollywood por las pocas oportunidades que recibió en el cine

La actriz reflexionó sobre su trayectoria después de ganar un Emmy por The People v. O.J. Simpson y comparó las oportunidades que recibió con las de algunos de sus compañeros de elenco.

Hoy 13:04

Sarah Paulson habló sobre las dificultades que atravesó para conseguir grandes oportunidades en el cine después de alcanzar uno de los momentos más importantes de su carrera televisiva. La actriz ganó un Emmy por su interpretación de la fiscal Marcia Clark en The People v. O.J. Simpson, pero aseguró que ese reconocimiento no se tradujo en la cantidad de propuestas cinematográficas que esperaba.

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En una entrevista reciente, Paulson comparó su trayectoria posterior a la serie con la de sus compañeros Sterling K. Brown y Courtney B. Vance, quienes también formaron parte del elenco y tuvieron importantes oportunidades en películas.

La actriz señaló que, después de recibir el Emmy, esperaba que se abrieran nuevas puertas en el cine. Sin embargo, aseguró que las propuestas importantes no llegaron en la misma medida y comenzó a preguntarse por qué su carrera estaba tomando un camino diferente.

Sarah Paulson

Paulson también vinculó esta situación con los prejuicios que existen en Hollywood hacia las mujeres, especialmente en relación con la edad y la apariencia. A sus 51 años, la intérprete considera que la industria continúa imponiendo determinadas expectativas sobre el aspecto y el perfil que deben tener las actrices para acceder a determinados papeles.

A lo largo de su carrera, Paulson construyó una trayectoria especialmente sólida en televisión, con trabajos en producciones como American Horror Story y The People v. O.J. Simpson. En cine, participó en títulos como Ocean's 8 y Bird Box, aunque considera que las oportunidades de mayor relevancia no fueron tan numerosas como esperaba después de su premiada interpretación.

Ahora, la actriz atraviesa una nueva etapa cinematográfica con Closing Night, dirigida por Cody Fern y coprotagonizada por Naomi Watts y Dianne Wiest. La película tuvo su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto y le permitió asumir uno de los papeles cinematográficos más importantes de su carrera reciente.

La reflexión de Paulson vuelve a poner sobre la mesa las diferencias en las oportunidades que reciben hombres y mujeres en Hollywood, particularmente a medida que las actrices avanzan en edad, y expone una experiencia personal que, según la intérprete, todavía condiciona su carrera cinematográfica.