El CAMM El Rincón informa su cronograma de atención médica y servicios sanitarios

El objetivo es brindar una cobertura accesible y de calidad, el centro de atención médica atiende en doble turno e incluye prestaciones de enfermería, farmacia y estudios preventivos.

Hoy 12:58

El Centro de Atención Médica Municipal N° 6 (CAMM) del barrio El Rincón brindó detalles de la grilla completa de profesionales, especialidades y servicios de salud que se encuentran vigentes en la institución.

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Con el objetivo de brindar una cobertura accesible y de calidad, el CAMM atiende en doble turno e incluye prestaciones de enfermería, farmacia y estudios preventivos.

Las especialidades del turno mañana son: Médico Clínico, a cargo del Dr. Vidarte Eduardo los lunes y jueves a las 11; Nutrición a cargo de la Lic. Graciana Heredia, los martes y viernes a las 10. Obstetricia con la Lic. Nerea Ledesma, los lunes y miércoles a las 8:30hs. Ecografías con el Dr. Gustavo Coronel los lunes a las 10:30hs.

En el turno tarde, el área de Medicina Clínica está a cargo de la Dra. Sofía Lecuona, los martes a las 15:30hs y el Dr. Gustavo Ruiz los jueves a las 17hs. Kinesiología, Lic. Mariela Gianuzzi de lunes a viernes a las 13hs. Psicóloga (Niños y Adolescentes) con la Lic. Alejandra Catalfamo los miércoles y viernes a las 13hs. Ecografías a cargo del Dr. Roberto López los martes a las 17hs. Obstetricia con la Dra. Ivana Giannoni los miércoles y viernes, a las 16hs.

Los servicios permanentes y de guardias esenciales se brindan de lunes a viernes, en el horario corrido de 07 a 19 dónde la comunidad puede acceder de forma continua a servicio de enfermería, calendario de vacunación y entrega de medicamentos en el área de farmacia.

En cuanto a los Estudios y Test Rápidos que tienen como objetivo promover la prevención, el centro dispone de sectores específicos para la realización de Electrocardiogramas, de lunes a viernes de 07 a 18:30hs y Test Rápidos de HIV y Sífilis de lunes a viernes de 13 a 18:30hs, y labor comunitaria a cargo de las Educadoras para la Salud, EPS Joana Serrano y Libe Montenegro.

Finalmente, desde el CAMM N° 6 se recuerda a los vecinos que la entrega de turnos se realiza de manera presencial y estrictamente por orden de llegada. Turnos mañana, a partir de las 07 en el turno tarde a partir de las 13hs.