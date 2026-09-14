“Ganador” y “versión mejorada”: los elogios de la prensa europea a Franco Colapinto tras su gran carrera

El argentino recibió calificaciones sobresalientes después de terminar séptimo en Madrid. Los principales medios especializados destacaron su evolución, su madurez y la capacidad para defenderse ante autos más rápidos.

Hoy 14:21

La gran actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Madrid no pasó inadvertida en Europa. El piloto argentino terminó séptimo, sumó seis puntos para Alpine y recibió elogios de distintos medios especializados, que destacaron su crecimiento y el rendimiento que mostró durante todo el fin de semana.

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Uno de los análisis más contundentes llegó desde Planet F1, que le otorgó una calificación de 9 puntos y definió su actuación como una de las mejores de la temporada. El medio resaltó su capacidad para administrar la extensa tanda con neumáticos duros, además del sobrepaso a Gabriel Bortoleto y la vuelta que realizó en la Q3 para conseguir el noveno puesto de partida.

La publicación británica también consideró que Colapinto logró extraer prácticamente todo el potencial del Alpine, en un circuito nuevo y exigente para todos los pilotos.

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Lo destacaron entre los grandes ganadores

The Race también incluyó al argentino entre los grandes protagonistas de la jornada en Madrid. En su análisis, destacó especialmente la estrategia utilizada por Colapinto durante la carrera y su capacidad para aprovechar una neutralización del Auto de Seguridad Virtual para ingresar a boxes.

A partir de allí, el piloto de Alpine consiguió mantenerse delante de rivales con autos más veloces y defendió su posición durante el tramo final.

El medio hizo especial hincapié en su actuación frente a Oscar Piastri, quien se acercó con un McLaren mucho más rápido. Colapinto consiguió mantener la diferencia y evitar que el australiano pudiera arrebatarle el séptimo puesto.

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“Una versión mejorada” de Colapinto

El análisis de Motorsport, firmado por el periodista Filip Cleeren, puso el foco principalmente en la evolución del argentino.

Cleeren describió a Colapinto como “una versión mejorada” de sí mismo y consideró que, desde que se confirmó su continuidad con Alpine para 2027, el piloto argentino mostró un salto en su rendimiento.

Según el análisis, Colapinto se mostró “más seguro y confiado” en pista y consiguió dar un paso adelante en distintos aspectos de su conducción.

Los elogios de la prensa especializada europea se suman así a un fin de semana que dejó a Colapinto como uno de los protagonistas de la Fórmula 1 en Madrid. Tras la clasificación en la novena posición y el séptimo puesto en carrera, el argentino volvió a demostrar que puede pelear por puntos incluso cuando su Alpine no cuenta con el ritmo de los equipos de punta.