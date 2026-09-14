Cómo evitar el miedo al presupuesto: una guía práctica

A partir de 2023, la planificación financiera se ha vuelto crucial en Argentina, donde el 60% de los hogares enfrenta dificultades económicas. Este artículo ofrece consejos prácticos para crear un presupuesto efectivo y sin vergüenza.

14/09/2026

En la actualidad, armar un presupuesto es una habilidad esencial para cualquier persona que desee mantener su salud financiera. En Argentina, donde la inflación ha alcanzado niveles preocupantes, contar con un plan financiero sólido se vuelve indispensable. Desde 2020, el costo de vida ha aumentado significativamente, lo que hace necesario que los ciudadanos adopten prácticas de gestión de dinero.

Un primer paso para elaborar un presupuesto es registrar todos los ingresos. Esto incluye salarios, trabajos freelance y cualquier otra fuente de dinero. Tener una visión clara de cuánto se recibe cada mes es fundamental para saber cuánto se puede gastar sin comprometer la estabilidad financiera. La transparencia en este aspecto ayudará a evitar sorpresas desagradables al final del mes.

Una vez que se tiene claro cuánto se ingresa, el siguiente paso es identificar y clasificar los gastos mensuales. Esto se puede dividir en categorías como vivienda, alimentación, transporte y ocio. Al categorizar los gastos, se facilita la identificación de áreas donde se puede ahorrar dinero. Muchas personas descubren que tienen gastos innecesarios que pueden ser recortados, lo que permite destinar esos fondos a prioridades más importantes.

Establecer un límite de gasto para cada categoría es clave. Esto implica decidir cuánto se está dispuesto a gastar en cada área y ser estricto con esos límites. Es útil usar aplicaciones o herramientas digitales que permitan monitorear los gastos en tiempo real. De esta forma, se puede llevar un control más preciso y evitar caer en la tentación de gastar de más.

Además, es importante revisar el presupuesto de manera regular. Esto no solo ayuda a mantener el control, sino que también permite ajustar los límites según cambios en los ingresos o gastos inesperados. Realizar esta revisión al menos una vez al mes ayudará a mantener el presupuesto actualizado y relevante para la situación financiera actual.

Por último, no hay que olvidar la importancia de establecer un fondo de ahorro. Destinar una parte de los ingresos mensuales a un ahorro puede ser la diferencia en situaciones de emergencia. Tener un colchón financiero brinda tranquilidad y seguridad, lo que a su vez permite afrontar imprevistos sin entrar en pánico.

Considerando estas pautas, armar un presupuesto que no dé vergüenza es posible. Con una planificación adecuada, cada persona puede aprender a gestionar su dinero de manera efectiva, contribuyendo así a una mejor calidad de vida. La educación financiera es un proceso continuo que, si se inicia hoy, puede tener un impacto positivo en el futuro.