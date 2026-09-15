La rutina matutina sin pantallas: beneficios y consejos

Más del 70% de los argentinos verifica su celular antes de levantarse, según un estudio de 2021. Cambiar esta rutina puede tener efectos positivos en la salud mental y el bienestar general.

Hoy 06:12

La categoría de temas varios puede incluir prácticas cotidianas que impactan nuestra vida diaria. En un mundo donde el celular se ha convertido en una extensión de nosotros mismos, es cada vez más común ver a personas que inician su día revisando notificaciones apenas se despiertan. Sin embargo, hay alternativas que pueden mejorar nuestra salud mental y calidad de vida.

Despertar sin la necesidad de un celular en la mano puede parecer complicado, pero es posible. El primer paso es establecer una rutina que no dependa de la tecnología. Esto puede incluir actividades simples, como estiramientos, meditación o incluso leer un libro. Estas prácticas pueden ayudar a despejar la mente y comenzar el día con una energía renovada.

Una investigación de la Universidad de California, publicada en 2020, sugiere que el uso excesivo de dispositivos móviles puede afectar nuestra concentración y productividad. Al priorizar actividades sin pantallas por la mañana, podemos entrenar nuestra mente para ser más receptiva y enfocada a lo largo del día.

Además, el hecho de no utilizar el celular al despertar permite disfrutar de un desayuno más consciente. Sin distracciones, podemos saborear nuestros alimentos y establecer un momento de conexión con nosotros mismos o con nuestros seres queridos. Este simple cambio puede transformar la experiencia matutina en algo más placentero.

Otro aspecto a considerar es la iluminación. Al despertar, es recomendable abrir las cortinas para permitir que la luz natural entre en la habitación. Esto no solo ayuda a regular nuestro ciclo de sueño, sino que también mejora nuestro estado de ánimo y energía. La exposición a la luz natural puede ser un gran aliado para comenzar el día con una sonrisa.

Finalmente, establecer metas o intenciones puede ser una excelente manera de comenzar la jornada sin el celular. Tomar unos minutos para reflexionar sobre lo que deseamos lograr puede ser más efectivo que empezar el día revisando mensajes o correos electrónicos. La claridad mental que se obtiene de este ejercicio puede resultar en un día mucho más productivo y gratificante.

Optar por comenzar el día sin celular no solo es una tendencia, sino una forma de cuidar nuestra salud mental y emocional. En un mundo donde la tecnología está presente en cada rincón, es esencial encontrar momentos para desconectarse y priorizar el bienestar personal. Implementar pequeños cambios en nuestra rutina puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida.