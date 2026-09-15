Aumento alarmante de muertes en accidentes viales en Jujuy

Durante el último fin de semana, Jujuy registró un incremento del 32% en accidentes viales, con dos muertes reportadas.

Hoy 02:37

El reciente fin de semana en la provincia de Jujuy se ha visto marcado por un alarmante aumento en los accidentes viales, resultando en la trágica pérdida de dos vidas. Según el informe oficial derivado de los operativos de seguridad vial, se contabilizaron un total de 54 siniestros viales, lo que representa un incremento significativo en comparación con la semana anterior.

Este informe destaca que en el fin de semana previo no se registraron muertes, lo que hace que el aumento de víctimas fatales sea aún más preocupante. Las autoridades han señalado que este repunte en los accidentes viales refleja una ruptura en la tendencia positiva que se había observado anteriormente. Las estadísticas son un llamado de atención sobre la situación de seguridad vial en la región.

Los controles de seguridad vial se llevan a cabo de manera rutinaria en las carreteras nacionales y provinciales, así como en varios puntos de acceso urbano. Estos operativos incluyen la verificación de documentación, condiciones de circulación y test de alcoholemia. A pesar de la implementación de estas medidas, los números siguen siendo alarmantes.

Comparando los datos con el informe del lunes 7 de septiembre, se observa un contraste marcado. En esa ocasión, se reportaron 41 siniestros viales sin víctimas fatales, mientras que en el reciente balance, esta cifra ha aumentado a 54 accidentes, lo que representa un incremento de 13 incidentes en solo una semana. Las muertes han pasado de cero a dos, subrayando la gravedad de la situación.

Además de las muertes, el informe también destaca una disminución en el número de infracciones. Las actas por infracciones varias se redujeron de 794 a 634, lo que representa una disminución de 160. De igual manera, las pruebas de alcoholemia positivas bajaron de 69 a 38, indicando una reducción en el comportamiento de conducción bajo el efecto del alcohol, pero esto no ha sido suficiente para revertir la tendencia de siniestros.

El reporte anterior había totalizado 873 actas, que además incluían 10 infracciones por exceso de velocidad. Este conjunto de datos revela que, a pesar de la disminución en el número de conductores sancionados, el incremento en la cantidad de accidentes viales es una realidad preocupante que debe ser abordada con urgencia.

Los organismos de seguridad vial continúan trabajando para implementar estrategias que ayuden a reducir la cantidad de siniestros y víctimas en las rutas de Jujuy. Sin embargo, la creciente cifra de accidentes plantea serios desafíos que requieren atención y acción inmediata por parte de las autoridades y la comunidad.