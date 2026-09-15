“Resident Evil: Noche Cero” llega al Renzi con una terrorífica historia de supervivencia

El espacio cultural de La Banda ofrecerá nuevas propuestas cinematográficas del jueves 17 al miércoles 23, con opciones para grandes, chicos y promociones especiales.

Hoy 15:51

El Cine Teatro Municipal Renzi de La Banda renovará su cartelera con propuestas para distintos públicos, entre las que se destaca el estreno de la película de terror “Resident Evil: Noche Cero”, que tendrá su función a las 22.

La producción sigue a Bryan, un mensajero médico que debe entregar un paquete en un hospital remoto y termina atrapado en medio de una epidemia de criaturas mutantes. Se trata de una reinvención de terror dirigida por Zach Cregger, ambientada en el universo de la reconocida saga de Capcom.

A las 18, se podrá disfrutar de una única función de “Hechizo de amor: La magia continúa”, protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman. La historia retoma a las hermanas Owens, quienes deberán enfrentar una oscura maldición que amenaza a su familia, en una propuesta que combina magia, humor y vínculos familiares.

Como parte del Espacio INCAA, continuará la comedia romántica argentina “Yo, Narciso”, que podrá verse del jueves 17 al domingo 20 a las 20. La película cuenta la historia de una profesora de sociología que investiga a un egocéntrico cirujano plástico para su próximo libro, aunque el experimento comienza a complicarse cuando la investigación se mezcla con la atracción.

Para los más chicos, la cartelera ofrecerá “Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa”, una película animada en la que Tadeo, Sara y sus amigos se embarcan en una nueva aventura luego de que el protagonista desata accidentalmente un antiguo hechizo. Tendrá una única función a las 16.

Además, continúan las promociones de 2x1 para las funciones de “Hechizo de amor: La magia continúa” y “Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa”.

La programación estará vigente del jueves 17 al miércoles 23, con entradas generales de $7.000 para mayores, $6.000 para menores y $5.000 para las películas del Espacio INCAA. En tanto, jubilados y estudiantes podrán acceder a entradas de $2.500, presentando el carnet correspondiente.