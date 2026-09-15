Crisis en Racing: Vojvoda seguirá como DT pese a la seguidilla de derrotas

El entrenador se reunió con Diego Milito y Sebastián Saja y recibió el respaldo de la dirigencia. La Academia viene de perder tres partidos consecutivos y permanece en el fondo de la Zona B.

Hoy 15:48

La crisis futbolística de Racing no terminó con la derrota ante Huracán. Sin embargo, por ahora, tampoco se llevará puesto a Juan Pablo Vojvoda. El entrenador se reunió este lunes con la dirigencia y, tras el encuentro, se resolvió que continuará al frente del equipo.

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El cónclave entre Diego Milito, Sebastián Saja y Vojvoda se produjo minutos antes de la práctica. Las partes coincidieron en sostener el proceso y trabajar para revertir el delicado presente de la Academia.

El técnico dirigió con normalidad el entrenamiento y ya puso el foco en el próximo compromiso ante Sarmiento de Junín, aunque también tiene en el horizonte un partido de enorme importancia frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Tres derrotas consecutivas encendieron las alarmas

Racing atraviesa una racha preocupante. La caída 2-1 ante Huracán fue la tercera derrota consecutiva, después de los traspiés frente a Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia.

En total, la Academia perdió seis de los nueve partidos disputados en el Torneo Clausura y apenas consiguió una victoria y dos empates. Con cinco puntos, permanece en el último lugar de la Zona B.

El bajo rendimiento futbolístico y la falta de resultados comenzaron a poner en duda la continuidad de Vojvoda, aunque el entrenador dejó clara su postura después del encuentro ante Huracán.

Vojvoda dejó clara su postura: no piensa abandonar

“¿Qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso”, había expresado el técnico en conferencia de prensa.

Vojvoda también reconoció que atraviesa semanas difíciles, pero aseguró que mantiene el respaldo de sus futbolistas y que no piensa abandonar el proceso por la falta de resultados.

“No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores”, afirmó.

Sarmiento, el próximo desafío de Racing

Con el respaldo dirigencial, Vojvoda continuará trabajando al frente del plantel y tendrá una nueva oportunidad para cambiar el rumbo.

Racing recibirá a Sarmiento de Junín el viernes 18 de septiembre desde las 21.15, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Después llegará otro compromiso clave: Boca, por los cuartos de final de la Copa Argentina, el domingo 27 de septiembre. Dos partidos que podrían marcar un antes y un después para la Academia.