Luis Caputo confirmó el envío del Presupuesto nacional al Congreso y destacó cuatro años consecutivos de superávit fiscal

Durante un acto por el Día de la Exportación, el titular de Hacienda defendió el plan oficial y ratificó la continuidad del esquema ante presiones políticas.

Hoy 15:37

En un acto de CERA, el ministro Luis Caputo afirmó: “Hoy estamos presentando el presupuesto 2027. Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera. Es un dato para remarcar”.

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Caputo evitó detallar los lineamientos de inflación o el tipo de cambio que traerá el Presupuesto 2027; sí adelantó expectativas macro y estimó una mejora de la actividad de 2,5% para fines de 2026. Para 2027 pronosticó que la Argentina acumulará entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023. “No hay duda de que estamos por el camino correcto”.

Proyecciones y crecimiento

El proyecto prevé que la mejora de la actividad y el repunte de las exportaciones permitan un incremento real anual de recursos. El Gobierno busca así reducir la presión tributaria mientras sostiene el equilibrio fiscal que consagra el Presupuesto 2027 y que, según Caputo, confirma la senda de consolidación macroeconómica.

Exportaciones en alza

Caputo atribuyó el impulso exportador a cambios regulatorios y fiscales: dijo que se eliminaron y bajaron impuestos y 17.000 regulaciones, además de reducir el costo financiero y mejorar infraestructura. “Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades”, señaló, y destacó subas como triguero +233,1% y girasol +192,6%. Estimó además que las exportaciones alcanzarán US$61.000 millones en 2031.

El ministro señaló que el aumento no se limitó al sector energético y minero: los diez principales complejos exportadores registraron crecimiento. “Es importante mirar los números. No solo es mayor generación de dólares en el corto plazo, sino que asegura la estabilidad cambiaria futura”, remarcó Caputo al justificar el enfoque.

Caputo insistió en que las reformas buscan sostener la actividad mientras bajan impuestos y regulaciones. En sus palabras: “En la Argentina estamos aplicando lo que sabemos que funcionó en todos lados del mundo y es la primera vez que se aplica porque es el primer presidente que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo”.

El Presupuesto 2027 ahora irá al Congreso, donde el Ejecutivo iniciará la negociación formal con provincias y legisladores. Caputo confió en que el equilibrio fiscal y el impulso exportador facilitarán acuerdos fiscales y previsiones económicas, pero no aportó cifras concretas sobre inflación o dólar que formarán parte del proyecto final.