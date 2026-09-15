Docentes municipales bandeñas fueron homenajeadas en un emotivo acto

La jornada se desarrolló en la Casa del Bicentenario, donde autoridades y miembros de la comunidad educativa reconocieron la trayectoria, vocación y compromiso de los docentes del Sistema Educativo Municipal.

Hoy 15:26

La Municipalidad de La Banda realizó un emotivo acto conmemorativo por el “Día del Maestro” en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, donde se rindió homenaje a docentes del Sistema Educativo Municipal y se destacó su vocación, compromiso y aporte permanente a la formación de las nuevas generaciones.

La ceremonia contó con la presencia del viceintendente Gabriel Santillán; el secretario de Ordenamiento Urbano y Seguridad, Joaquín Romano Norri; la supervisora de los Jardines de Infantes Municipales, Lic. Mercedes Ibáñez; además de autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, directores y responsables de las diferentes áreas de la comuna, autoridades del Sistema Educativo Municipal, docentes, alumnos e integrantes de la comunidad educativa.

El acto protocolar comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia de la Nación, de la Provincia, de la ciudad de La Banda y del Sistema Educativo Municipal, para posteriormente dar lugar a los momentos previstos para conmemorar la fecha y recordar la figura de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “Padre del Aula”, cuyo legado educativo es evocado cada 11 de septiembre.

En este marco, se destacó su aporte a la educación pública argentina y la importancia de la enseñanza como una herramienta fundamental para la formación y el desarrollo de la sociedad. Asimismo, durante la ceremonia se entonó el Himno a Domingo Faustino Sarmiento.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario del Sistema Educativo Municipal, poniendo en valor su trayectoria, dedicación, vocación y años de servicio en beneficio de niños y jóvenes bandeños.

Durante su mensaje, el viceintendente Gabriel Santillán destacó especialmente el trabajo cotidiano de los educadores y señaló que, más allá de recordar los acontecimientos y figuras históricas vinculadas con esta fecha, resulta fundamental poner el foco en quienes actualmente tienen la responsabilidad de enseñar, formar y acompañar a las nuevas generaciones.

En este sentido, Santillán resaltó que la tarea docente trasciende la transmisión de conocimientos, ya que implica también formar en valores, fortalecer la identidad, enseñar el amor por la ciudad y las instituciones y, fundamentalmente, brindar la contención que actualmente necesitan niños y jóvenes.

Asimismo, dedicó un reconocimiento especial a las docentes jubiladas, agradeciendo sus años de entrega, sacrificio y compromiso con la educación, y extendió sus felicitaciones a quienes continúan diariamente con esta importante labor.

“La vocación, el compromiso social y el compromiso con la educación siempre han estado presentes. Gracias a nuestras docentes jubiladas y gracias a nuestros docentes que continúan con esta labor tan importante”, expresó el viceintendente.

Finalmente, Santillán remarcó la trascendencia que tiene la tarea de los educadores en la formación de ciudadanos comprometidos con los valores, la identidad, el amor por su ciudad y el respeto hacia los demás, y agradeció a toda la comunidad educativa por la responsabilidad y dedicación con la que desarrolla su trabajo.

El homenaje se desarrolló en el marco de las políticas educativas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, destinadas a fortalecer el Sistema Educativo Municipal, acompañar y reconocer a sus trabajadores y reafirmar el papel fundamental de la educación en el crecimiento y desarrollo de la comunidad bandeña.