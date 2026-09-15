“Estos no son los jueces que yo entrevisté”: Trump atacó a la Corte Suprema por prohibir sus restricciones al voto por correo

Los jueces no aceptaron aplicar reformas al voto por correo que el presidente había decretado en marzo para aplicar en las elecciones de noviembre. “La incapacidad y la falta de voluntad del Tribunal para hacer lo correcto por nuestro país quedarán registradas", protestó Trump.

Hoy 15:01

El presidente Donald Trump arremetió el martes contra la Corte Suprema después de que esta rechazara su propuesta de restringir el voto por correo en las elecciones de mitad de término de este año, diciendo que los jueces que se opusieron a él "no eran las personas que entrevisté".

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó en la noche del lunes el plan del presidente de restringir el voto por correo antes de las elecciones de noviembre, lo que supone un revés para la Casa Blanca.

El mensaje de Trump en redes sociales fue solo el último de una larga serie de ataques de Trump contra los magistrados, en particular contra aquellos que él mismo había nominado, que fallaron en su contra en las iniciativas más importantes de su administración.

El presidente se ha mostrado públicamente furioso con la Corte Suprema por sus decisiones en contra de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento y su capacidad para imponer aranceles unilateralmente.

En cuanto al voto por correo, la administración Trump hizo un último esfuerzo para que el Servicio Postal de los Estados Unidos desempeñara un papel central en la decisión de quién podría recibir una papeleta. Sin embargo, los funcionarios electorales estatales argumentaron que no había tiempo suficiente para realizar los cambios para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, y afirmaron que sus sistemas ya eran seguros y precisos.

Trump reaccionó con enfado en la cuenta de su red social Truth Social. "¡­La Corte Suprema realmente ha decepcionado a nuestro país! Algunos jueces están aterrorizados por estos demócratas locos y depravados y son totalmente incapaces de demostrar el coraje necesario para salvar a nuestra América", escribió.

En un extenso mensaje, el presidente recordó además otras dos importantes derrotas sufridas recientemente ante la Corte: "La horrible decisión sobre los aranceles" y el fallo relacionado con la ciudadanía por nacimiento, al que calificó como "un desastre total".

“La incapacidad y la falta de voluntad del Tribunal para hacer lo correcto por nuestro país quedarán registradas, de forma muy negativa, en los anales de la historia”, escribió Trump. “Este Tribunal Supremo es intimidado y coaccionado por la izquierda radical para tomar decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos cien años”.

“Estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos; son solo una sombra de lo que fueron”, dijo Trump. Afirmó que la Corte “le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos terriblemente malos, de tal magnitud que a nuestro país le resultará muy difícil recuperarse o sanar”.

Qué hizo la Corte

Los magistrados ratificaron la orden de un juez federal que bloqueaba temporalmente al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) para que no siguiera adelante con los nuevos requisitos para las papeletas de voto por correo.

Pero es improbable que sea la última palabra sobre el asunto. El juez Brett Kavanaugh, de tendencia conservadora, estuvo de acuerdo con el fallo, pero indicó que podría fallar más adelante a favor de Trump, dado que el litigio en el caso continúa.

Trump, quien argumentó que las reglas combatirían el fraude electoral, firmó una orden ejecutiva en marzo que ordenaba al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregar las papeletas solo a los votantes que figuraran en las listas de ciudadanos.

Las impugnaciones legales argumentaban que la medida violaba el derecho constitucional de los estados a celebrar elecciones.

La decisión de la Corte permite a los estados seguir enviando las papeletas por correo siguiendo los mismos procedimientos que han utilizado durante años y que han representado casi un tercio de los votos emitidos.

Esto representa una contundente derrota para Trump en un tema que él ha enfatizado constantemente como vital para garantizar la integridad de las elecciones, a pesar de que prácticamente no hay evidencia de fraude con las papeletas enviadas por correo.

La mayoría de la Corte Suprema escribió que es probable que la insistencia del gobierno en implementar las restricciones este año fracase en los tribunales, aunque la breve orden de emergencia no detalló sus razones. Dos magistrados, Samuel Alito y Clarence Thomas, discreparon públicamente.

La administración Trump había pedido a los magistrados, una vez más en el centro de una acalorada controversia política, que allanaran el camino para las restricciones antes de las cruciales elecciones de noviembre por el control del Congreso.

Alito escribió en su voto particular que el Servicio Postal "tiene amplia autoridad para regular el correo" y probablemente tiene el poder de hacer cumplir las restricciones de Trump.

Mientras tanto, el juez Brett Kavanaugh coincidió en que las restricciones no deberían entrar en vigor para las elecciones de mitad de mandato, pero indicó que podría fallar a favor de la administración Trump si el asunto vuelve a ser tratado por el tribunal en un momento posterior.

Las papeletas de voto por correo ya se están enviando a los votantes

Los funcionarios electorales han declarado que era sencillamente imposible llevar a cabo una reforma completa en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato. De hecho, Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin comenzaron a enviar las papeletas por correo a los votantes la semana pasada, cuando el nuevo sistema aún no estaba en funcionamiento.

El plan de la administración Trump exigiría que los estados adoptaran un estilo de sobre uniforme y enviaran listas de votantes elegibles a un portal en línea. El Servicio Postal podría negarse a entregar las papeletas a los estados que no cumplieran con este requisito.

Concretamente, Donald Trump argumenta que sus restricciones al voto por correo buscan aumentar la seguridad e integridad electoral y prevenir fraudes, aunque sus críticos afirman que el verdadero objetivo es reducir la participación de votantes opositores y complicar el proceso administrativo a los estados.

Los esfuerzos de la administración tenían el potencial de ser especialmente perjudiciales en los estados que envían las boletas electorales exclusivamente por correo. El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, demócrata, afirmó que la decisión permite que el trabajo para "llevar a cabo unas elecciones seguras, confiables y precisas" continúe "sin tener que alterar nuestros procesos electorales para cumplir con requisitos poco realistas para el envío de boletas por correo".

En Arizona, otro estado donde el voto se realiza mayoritariamente por correo, el secretario de Estado demócrata Adrian Fontes dijo: "Es crucial que sigamos rechazando la idea de que el acceso y la seguridad son mutuamente excluyentes cuando se trata de celebrar elecciones sólidas".

La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, republicana y principal funcionaria electoral del estado, declaró en las redes sociales que la decisión de la Corte Suprema significa que "los habitantes de Utah pueden tener la seguridad de que las elecciones de 2026 se desarrollarán con normalidad".

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, pero en el pasado han presentado las restricciones como cambios de sentido común destinados a mantener la seguridad de las elecciones.