Tensión por Malvinas: Reino Unido publicó una guía para respaldar a empresas ante sanciones argentinas

El gobierno británico difundió un documento dirigido a compañías que operan en las Islas Malvinas y rechazó la jurisdicción argentina sobre esas actividades. La medida llega mientras el Gobierno de Javier Milei prepara nuevas sanciones.

Hoy 14:59

El Reino Unido publicó este martes una guía oficial destinada a empresas que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas, en medio de la creciente tensión con Argentina por el proyecto petrolero Sea Lion y las sanciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

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El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico (FCDO) bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación sobre las compañías o personas que operan en el archipiélago. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland”, afirma el texto, utilizando la denominación británica.

La publicación se conoció días después de que Milei anunciara su intención de enviar al Congreso un proyecto de “defensa de la soberanía nacional”, con mayores sanciones económicas contra empresas, directivos y proveedores vinculados con la explotación hidrocarburífera en aguas que Argentina considera bajo su soberanía.

El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa

La iniciativa argentina apunta especialmente al proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas y desarrollado por el consorcio Rockhopper-Navitas, que prevé comenzar la extracción en 2028. En una primera etapa, el emprendimiento proyecta producir alrededor de 170 millones de barriles de petróleo.

Desde Londres sostuvieron que las medidas adoptadas por anteriores gobiernos argentinos no impidieron el crecimiento de la economía del archipiélago y reafirmaron que no discutirán la cuestión de soberanía mientras los habitantes de las islas no lo soliciten.

La guía británica establece además recomendaciones para aquellas compañías que reciban intimaciones o advertencias legales desde Argentina. Entre ellas, aconseja buscar asesoramiento jurídico independiente y ofrece la intervención del propio Gobierno británico cuando las empresas enfrenten presiones en terceros países.

El FCDO también sostiene que las actividades reguladas por la administración británica de las islas son legítimas y defiende el derecho de los habitantes del archipiélago a explotar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

Quirno defendió la postura argentina

En paralelo, el canciller Pablo Quirno ratificó la posición del Gobierno argentino y aseguró que hasta el momento no se recibieron reclamos diplomáticos formales por las sanciones contra compañías petroleras.

“Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó el funcionario, quien también expresó su confianza en que el Congreso apruebe el proyecto impulsado por Milei.

Mientras Londres avanzó con la publicación de la guía, el Gobierno argentino continúa ajustando la redacción de la iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes participen de actividades hidrocarburíferas en la zona. El texto se encuentra bajo revisión de la Secretaría Legal y Técnica y el oficialismo espera enviarlo al Congreso durante los próximos días.