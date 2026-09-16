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Norma Fuentes recibió a la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos-Desaparecidos

La jefa comunal mantuvo un encuentro con representantes de la institución para abordar iniciativas vinculadas con la preservación de la memoria histórica, los derechos humanos y el fortalecimiento de los valores democráticos.

Hoy 22:41

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con integrantes de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero.

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Participaron del encuentro la presidenta de la institución, Gabriela Pallares; la vicepresidenta, Fabiana Vicente; la secretaria, Ana María Domínguez; y los vocales Alcira Chávez y Luis Garay. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón, así como las autoridades de la Dirección de Derechos Humanos, Luis Sánchez y Luisina Rivadeneira.

Durante la reunión, se abordaron diferentes aspectos vinculados con la preservación de la memoria histórica y la importancia de continuar fortaleciendo las acciones destinadas a promover los valores democráticos, el respeto por los derechos humanos y el compromiso con la construcción de una sociedad basada en la justicia y la convivencia.

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