Con un Messi brillante y decisivo, el Inter Miami venció al Cruz Azul y se quedó con la Campeones Cup

Las Garzas tuvieron al 10 en una gran noche y fue decisivo para el triunfo por 2 a 1 ante el elenco mexicano en el Nu Stadium y se consagró campeón.

16/09/2026

Otra vez Lionel Messi. A los 39 años, el capitán de Inter Miami volvió a ser protagonista de una final y sumó un nuevo título a una carrera que ya parece imposible de alcanzar. En una semana marcada por la emoción tras el anuncio de su despedida de la Selección Argentina, Leo respondió dentro de la cancha con una actuación decisiva.

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Messi marcó de cabeza y dio una asistencia para que Inter Miami derrotara 2-0 a Cruz Azul y conquistara la Campeones Cup 2026. De esta manera, llegó a 48 títulos en su carrera y consiguió su cuarto trofeo desde su llegada al fútbol de Estados Unidos.

El argentino abrió el partido con un cabezazo después de una gran jugada de Luis Suárez. El uruguayo desbordó por la derecha y envió el centro para que Messi apareciera dentro del área, le ganara en el salto a Willer Ditta, diez centímetros más alto que él, y marcara el 1-0.

El gol tuvo además un dato especial: fue el número 100 de Messi con la camiseta de Inter Miami, en 115 partidos. El argentino también tuvo otro tanto anulado por posición adelantada y generó varias situaciones para ampliar la diferencia.

Messi también asistió para el segundo

Messi no se conformó con marcar. En el complemento volvió a aparecer para darle forma definitiva al triunfo de Inter Miami.

El rosarino recibió sobre el sector derecho, levantó la cabeza y puso un centro preciso al área. Allí apareció Casemiro, quien ganó de arriba y convirtió el 2-0 definitivo.

Con esa asistencia, Messi alcanzó las 424 en su carrera, otra cifra extraordinaria para un futbolista que sigue ampliando sus registros incluso en el tramo final de su trayectoria.

Además, tuvo otras intervenciones importantes. Dejó dos veces mano a mano a Luis Suárez, aunque el uruguayo no pudo aprovecharlas, y también participó en la construcción del juego junto a Rodrigo De Paul.

Cruz Azul no pudo encontrar el empate

Cruz Azul buscó reaccionar durante buena parte del partido y apostó especialmente por los centros al área. El conjunto mexicano contó con los argentinos José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez.

Su mejor oportunidad llegó con un cabezazo de Gabriel Fernández que terminó impactando en el palo. Más allá de esa acción, Inter Miami consiguió controlar el encuentro y sostener la ventaja hasta el final.

Messi, ubicado nuevamente sobre el sector derecho, también colaboró para administrar la pelota y hacer correr el reloj. Se asoció con De Paul y encontró en las proyecciones de Mura otra alternativa para avanzar por la banda.

El título 48 de la carrera de Messi

La Campeones Cup 2026 significó el cuarto título de Messi con Inter Miami.

El argentino ya había conquistado:

Leagues Cup 2023.

Supporters' Shield 2024.

MLS Cup 2025.

Campeones Cup 2026.

Con esta nueva consagración, Messi llegó a 48 títulos oficiales en su carrera y amplió su ventaja sobre Marquinhos, quien suma 43 y aparece detrás del argentino entre los futbolistas con más campeonatos de la historia.

La Campeones Cup es considerada oficial por las federaciones de Estados Unidos y México, aunque FIFA no otorga clasificación a sus torneos por esta competencia y Concacaf no la reconoce como un torneo propio.

Además, la consagración de Inter Miami cortó una racha favorable a los equipos mexicanos: los clubes de la Liga MX habían ganado cuatro de las siete ediciones anteriores. El último equipo estadounidense que había conseguido el trofeo era New York City, en 2022.

Messi, De Paul y Suárez: otra celebración juntos

El festejo volvió a tener una imagen especial. Messi terminó abrazado con Luis Suárez y Rodrigo De Paul, dos de sus compañeros y amigos, después de otra noche de celebración.

Pero la temporada todavía guarda un momento especial para el capitán argentino. Después del anuncio de su partido de despedida de la Selección, Messi tendrá la oportunidad de volver a encontrarse con el público argentino.

El 6 de octubre, la Selección Argentina enfrentará a Benín en el Monumental, en un partido que marcará la despedida de Messi ante su gente. Mientras tanto, Leo sigue haciendo lo que hizo durante toda su carrera: jugar, marcar, asistir y levantar trofeos.