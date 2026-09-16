Lionel Messi llegó a los 48 títulos: uno por uno, todos los trofeos de su carrera

El 10 volvió a levantar un trofeo y amplió su impresionante palmarés: con la Campeones Cup 2026 conseguida con Inter Miami, alcanzó los 48 títulos entre clubes y la Selección Argentina.

16/09/2026

Lionel Messi no se cansa de hacer historia. A los 39 años, el capitán de la Selección Argentina sumó un nuevo trofeo a su carrera después de conquistar la Campeones Cup 2026 con Inter Miami, que derrotó a Cruz Azul en la definición. El argentino marcó un gol de cabeza y volvió a ser protagonista de una nueva consagración.

Con este campeonato, Messi llegó a 48 títulos oficiales. La cuenta se divide entre sus cuatro equipos: 35 con Barcelona, 3 con PSG, 4 con Inter Miami y 6 con la Selección Argentina.

Su colección incluye Mundial, Copa América, Champions League, ligas nacionales, copas domésticas, Mundial de Clubes y Juegos Olímpicos, entre otros trofeos. A continuación, el detalle completo.

Los 48 títulos de Lionel Messi

Los 6 títulos con la Selección Argentina

Mundial Sub-20: 2005.

2005. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos: Pekín 2008.

Pekín 2008. Copa América: 2021 y 2024.

2021 y 2024. Finalissima: 2022.

2022. Mundial: Qatar 2022.

La etapa de Messi con la Selección tuvo su gran despegue con el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla dorada en Pekín 2008. Después llegaron los títulos con la Mayor: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El Mundial de Qatar fue uno de los grandes momentos de su carrera. Messi marcó siete goles y terminó levantando la Copa del Mundo después de una final inolvidable ante Francia, definida por penales.

En 2024 volvió a festejar con la Albiceleste. Argentina venció a Colombia en la final de la Copa América y Messi consiguió su segundo título continental con la selección.

Los 35 títulos con Barcelona

La mayor parte del palmarés de Messi se construyó durante sus años en Barcelona, donde consiguió 35 trofeos.

Champions League: 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15.

2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15. LaLiga: 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19.

2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19. Copa del Rey: 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21.

2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21. Mundial de Clubes: 2009, 2011 y 2015.

2009, 2011 y 2015. Supercopa de Europa: 2009/10, 2011/12 y 2015/16.

2009/10, 2011/12 y 2015/16. Supercopa de España: 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 y 2018/19.

Los últimos títulos de Messi en Barcelona

Su última consagración con el conjunto catalán fue la Copa del Rey 2020/21. En la final, Barcelona goleó 5-0 a Athletic Bilbao, con Messi como titular y capitán. El argentino marcó dos goles y asistió a Frenkie de Jong.

Antes había ganado la LaLiga 2018/19, en una temporada en la que volvió a ser la principal figura del equipo. También conquistó la Supercopa de España 2018/19, después de vencer 2-1 a Sevilla.

En 2018 levantó la LaLiga 2017/18 y la Copa del Rey 2017/18, mientras que en 2017 había sumado la Copa del Rey y la Supercopa de España.

El triplete de 2015

Uno de los grandes momentos de su etapa en Barcelona fue la temporada 2014/15. El equipo dirigido por Luis Enrique ganó la LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.

En la final europea disputada en Berlín, Barcelona derrotó 3-1 a Juventus y Messi consiguió su cuarta y última Champions League.

Ese mismo año también ganó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, completando una de las etapas más exitosas de la historia del club.

Los primeros títulos

Messi consiguió su primer título con Barcelona en la LaLiga 2004/05. Tenía apenas 18 años y sumó 76 minutos en siete partidos.

Después llegaron la Champions League 2005/06, la LaLiga 2005/06 y la Supercopa de España 2006/07.

La temporada 2008/09 marcó otro punto de inflexión: Barcelona ganó la Copa del Rey, la LaLiga y la Champions League, con Messi como una de las principales figuras.

Los 3 títulos de Messi con PSG

Durante su etapa en PSG, Messi consiguió tres trofeos:

Ligue 1: 2021/22.

2021/22. Supercopa de Francia: 2022/23.

2022/23. Ligue 1: 2022/23.

El argentino llegó al fútbol francés en 2021 y consiguió su primera liga con el conjunto parisino en su temporada debut.

En 2022 sumó la Supercopa de Francia y en 2023 volvió a conquistar la Ligue 1. En esa última campaña marcó 15 goles y entregó 15 asistencias en el campeonato.

Los 4 títulos con Inter Miami

La última parte de su carrera también sumó trofeos. Desde su llegada a Estados Unidos, Messi consiguió cuatro campeonatos con Inter Miami:

Leagues Cup: 2023.

2023. Supporters' Shield: 2024.

2024. MLS Cup: 2025.

2025. Campeones Cup: 2026.

El primero llegó apenas unas semanas después de su desembarco en el fútbol estadounidense. En la Leagues Cup 2023, Messi marcó 10 goles y dio una asistencia en seis partidos.

En 2024, Inter Miami conquistó el Supporters' Shield después de conseguir 74 puntos en la temporada regular de la MLS.

En 2025 llegó otro gran festejo: Inter Miami venció 2-1 a Vancouver Whitecaps y ganó la MLS Cup, con Messi como una de las principales figuras de la campaña.

Y en 2026 llegó el título número 48. Inter Miami derrotó a Cruz Azul por la Campeones Cup y Messi volvió a convertir, esta vez con un cabezazo.

La cuenta no incluye el título de la Conferencia Este, ya que no se considera un campeonato oficial para el palmarés individual de Messi.

El palmarés completo de Messi

48 títulos y una colección que atraviesa más de dos décadas de carrera. Desde aquel primer campeonato con Barcelona en 2005 hasta la Campeones Cup 2026, Messi ganó todo tipo de competencias y también consiguió los principales títulos posibles con la Selección Argentina.

6 títulos con Argentina.

35 títulos con Barcelona.

3 títulos con PSG.

4 títulos con Inter Miami.

El número 48 volvió a quedar asociado al nombre de Lionel Messi, que sigue ampliando una carrera marcada por récords, campeonatos y consagraciones.