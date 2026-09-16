Solange “Sol” Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada

La tucumana se impuso en la gran final ante Yisela “Yipio” Pintos y se convirtió en la ganadora de una edición que se extendió durante casi siete meses.

Hoy 23:28

Después de más de 200 días de aislamiento, estrategias, eliminaciones, reingresos y momentos de alto impacto, Solange “Sol” Abraham se consagró este miércoles como la gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada.

La tucumana llegó a la definición junto a la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, luego de atravesar una temporada que comenzó el 23 de febrero de 2026 y que tuvo a 43 participantes a lo largo de la competencia.

Finalmente, el público definió a través de su voto que Sol se quedara con el primer puesto y el premio mayor de esta edición.

La definición estuvo conducida por Santiago del Moro, quien acompañó el último tramo de la competencia y repasó junto a las finalistas algunos de los momentos más importantes de su paso por la casa.

Una revancha 15 años después

Para Sol, la consagración tuvo además un significado especial. La tucumana, de 37 años, ya había participado de Gran Hermano en 2011, cuando tenía 22 años.

En aquella oportunidad había llegado hasta el quinto lugar, después de permanecer 126 días dentro de la casa. Quince años después, regresó al reality para afrontar una nueva experiencia y terminó convirtiéndose en la campeona.

Durante esta edición, Sol tuvo un recorrido marcado por estrategias, enfrentamientos y fuertes cruces con distintos participantes, además de convertirse en una de las protagonistas centrales de la convivencia.

Un premio millonario

Como ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, Sol se lleva el premio mayor de $70 millones, además de una casa prefabricada, un trofeo realizado por el reconocido orfebre Pallarols y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual.

El segundo puesto quedó en manos de Yipio, mientras que Charlotte Caniggia había obtenido el tercer lugar.

La edición tendrá su cierre formal este jueves con la “Noche de Campeonas”, donde se entregarán los premios y se despedirá oficialmente una temporada que mantuvo durante meses la atención de los seguidores del reality.