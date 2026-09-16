En un final para el infarto, Estudiantes sacó pecho en Brasil, venció a Corinthians y jugará semis de la Copa Libertadores

El Timao tuvo un penal para empatar en la última, pero Depay falló y en el Neo Química Arena el Pincha le ganó 1 a 0 por la vuelta de los cuartos de final, cerró un global 2 a 1 a su favor y se metió entre los mejores cuatro del continente.

16/09/2026

La historia pesa. Y Estudiantes volvió a demostrarlo en una noche de Copa Libertadores. El Pincha se hizo fuerte en Brasil, venció 1-0 a Corinthians y se metió en las semifinales del máximo torneo continental. Después del 1-1 en La Plata, el equipo de Alexander Medina consiguió una victoria enorme como visitante y quedó a dos series de volver a levantar la Copa.

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Estudiantes fue superior durante buena parte del partido y encontró el premio sobre el final. A los 90 minutos, Tomás Palacios protagonizó una gran corrida, llegó hasta el fondo y metió un centro atrás perfecto. Allí apareció Alexis Castro, que conectó una volea de zurda impecable para marcar el 1-0 y desatar la locura de los hinchas del Pincha.

El conjunto platense tuvo oficio, personalidad y jerarquía para jugar un partido de estas características. Incluso cuando Corinthians intentó reaccionar, sostuvo la ventaja y terminó celebrando una clasificación que lo vuelve a colocar entre los cuatro mejores de América después de 17 años.

Estudiantes salió a jugar como un equipo copero

Desde el comienzo quedó claro que Estudiantes no había viajado a San Pablo solamente para defender el resultado. El equipo de Medina salió a disputar el partido de igual a igual y durante largos pasajes fue superior a su rival.

El trabajo colectivo fue uno de los puntos más destacados. Eros Mancuso mostró su experiencia desde los primeros minutos, mientras que Guido Carrillo aportó oficio para sostener la pelota y manejar los tiempos del ataque, incluso sin generar demasiadas situaciones de peligro.

También fueron importantes Joaquín Correa y Alexis Castro, que aportaron jerarquía mientras estuvieron en cancha. Correa, sin embargo, debió abandonar el partido promediando el segundo tiempo por una lesión muscular.

Por la izquierda, Joaquín Tobio Burgos y Tomás Palacios, ubicado como lateral, también cumplieron una tarea importante. Ambos aportaron esfuerzo, solidaridad y profundidad en una zona que terminó siendo determinante para la clasificación.

El Pincha resistió cuando Corinthians fue por el empate

Estudiantes tuvo el control durante buena parte del encuentro, aunque el desgaste y la necesidad de Corinthians hicieron que el conjunto brasileño encontrara algunos espacios en el tramo final.

El equipo local comenzó a adelantarse y buscó con insistencia dentro del área. Medina movió el banco para renovar las energías en el mediocampo y el ataque, una decisión que le permitió a Estudiantes llegar con piernas al cierre.

El empate parecía el resultado más probable cuando el partido entraba en sus últimos minutos. Sin embargo, el Pincha encontró el golpe que necesitaba.

Alexis Castro y una volea para la historia

A los 90 minutos llegó la jugada que cambió todo. Tomás Palacios encaró, ganó metros y llegó hasta el fondo. Su centro atrás encontró a Alexis Castro, quien no dudó y sacó una volea perfecta de zurda.

La pelota terminó en el fondo del arco y desató el festejo de toda la delegación de Estudiantes. Los jugadores corrieron hacia la esquina donde estaban los hinchas y celebraron una victoria que ya forma parte de las grandes noches internacionales del club.

Pero todavía quedaba una última escena.

Corinthians tuvo el empate, pero Estudiantes sobrevivió

En tiempo de descuento, Corinthians tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el partido. El árbitro sancionó penal y Memphis Depay se hizo cargo de la ejecución.

El delantero neerlandés tuvo la posibilidad de mantener con vida al conjunto brasileño, pero su remate se fue desviado. El festejo fue inmediato. El penal que podía cambiar la historia terminó siendo el último capítulo de la noche.

Estudiantes respiró, celebró y selló una clasificación enorme.

El Pincha está en semifinales de la Copa Libertadores 2026. La historia volvió a aparecer en una noche copera y ahora el equipo de Medina tiene motivos para soñar en grande: queda a dos series de intentar conquistar por quinta vez el máximo trofeo de América.