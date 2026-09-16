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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2026 | 20º
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EN VIVO I Estudiantes va por el pase a semis de la Copa Libertadores en Brasil ante Corinthians

El Pincha visita este miércoles al Timao desde las 21.30, en el Neo Química Arena, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Hoy 22:44
Estudiantes Corinthians

Estudiantes afrontará este miércoles una noche decisiva en la Copa Libertadores 2026. Desde las 21.30, el Pincha visitará a Corinthians en el Neo Química Arena, por la vuelta de los cuartos de final. La serie está abierta después del 1-1 registrado en el partido de ida disputado en UNO.

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TEMAS Club Estudiantes de La Plata Copa Libertadores
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