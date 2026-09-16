Detuvieron a un joven acusado de robar en la casa del intendente de Monte Quemado

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en el barrio Belgrano. El sospechoso fue localizado poco después y tenía en su poder uno de los elementos denunciados como sustraídos.

Hoy 07:26

Un joven de 22 años fue detenido luego de ser señalado como presunto autor de un robo en la vivienda del intendente de Monte Quemado, Esteban Felipe Cisneros, durante la noche del lunes.

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El episodio tuvo lugar en una propiedad situada en la zona de José Castelli y Moreno, en el barrio Belgrano. De acuerdo con las primeras actuaciones, el sospechoso, identificado como Fabricio Oscar Pereyra, habría ingresado al domicilio y tomado un par de botines de fútbol y distintos productos cosméticos.

Al advertir la situación, Cisneros dio aviso a la Policía, que inició un recorrido por distintos sectores de la ciudad en busca del sospechoso. La búsqueda permitió localizarlo sobre avenida Las Heras, en inmediaciones del barrio Porvenir.

Los efectivos procedieron a demorarlo y lograron recuperar el calzado deportivo, que posteriormente fue secuestrado para incorporarlo a las actuaciones judiciales.

La investigación quedó en manos del fiscal de turno, Dr. Luis Gabriel Gómez, quien dispuso que Pereyra permanezca detenido y que el elemento recuperado sea preservado para su posterior restitución.

El intendente realizó la denuncia correspondiente y el acusado quedó alojado en una dependencia policial. Está previsto que en los próximos días sea trasladado ante el Ministerio Público Fiscal para ser indagado.