Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2026 | 21º
X
Espectaculos

Jennifer Lawrence abrió su cuenta de Instagram y lanzó una particular advertencia a sus seguidores

La actriz ganadora del Oscar abrió por primera vez una cuenta pública en la plataforma y rápidamente reunió millones de seguidores. En su debut, dejó en claro que abandonará la red social si comienzan los comentarios agresivos.

Hoy 07:42

Después de años de mantenerse alejada de las redes sociales, Jennifer Lawrence finalmente abrió una cuenta oficial de Instagram. La actriz eligió el usuario @jlaw, ya que su nombre completo no estaba disponible, y su llegada a la plataforma estuvo acompañada por una particular condición para sus seguidores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su primera publicación, Lawrence explicó que está dispuesta a probar la experiencia, pero advirtió que cerrará su cuenta inmediatamente si recibe comentarios negativos. La actriz, conocida por su sentido del humor, planteó la advertencia con un tono distendido, aunque dejó clara su intención de evitar un ambiente hostil.

La estrella de Los juegos del hambre reforzó el mensaje posteriormente a través de sus historias de Instagram. Allí pidió a sus seguidores que fueran cuidadosos con los comentarios agresivos y bromeó con que ese tipo de mensajes podrían afectar a “el bebé”, en referencia a ella misma.

La incorporación de Lawrence generó una rápida reacción entre sus seguidores. En sus primeras horas en la plataforma, su cuenta superó el millón de seguidores, mientras distintas figuras de Hollywood comenzaron a darle la bienvenida.

La actriz se había mantenido durante años sin perfiles públicos en redes sociales. En entrevistas anteriores había contado que prefería observar lo que ocurría en Internet sin participar directamente y que utilizaba cuentas anónimas para seguir contenidos y tendencias.

Ahora, con su llegada oficial a Instagram, Lawrence parece dispuesta a tener una presencia más directa en la plataforma, aunque con una regla sencilla: si el ambiente se vuelve tóxico, se va.

TEMAS Jennifer Lawrence
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca ya tiene rival en semifinales de la Copa Sudamericana: cuándo y cómo se juega la serie
  2. 2. Nuevo giro en la causa del niño de Las Termas: detuvieron a Pedro Cardozo y allanaron su domicilio
  3. 3. La Banda: tres cordobeses fueron detenidos y sospechan que integraban una banda de “escruches”
  4. 4. Detuvieron a un joven acusado de robar en la casa del intendente de Monte Quemado
  5. 5. Inquietud en una escuela técnica por una amenaza escrita en un pizarrón: “Hoy a las 17:00 morirá alguien”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT