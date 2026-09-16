Jennifer Lawrence abrió su cuenta de Instagram y lanzó una particular advertencia a sus seguidores

La actriz ganadora del Oscar abrió por primera vez una cuenta pública en la plataforma y rápidamente reunió millones de seguidores. En su debut, dejó en claro que abandonará la red social si comienzan los comentarios agresivos.

Hoy 07:42

Después de años de mantenerse alejada de las redes sociales, Jennifer Lawrence finalmente abrió una cuenta oficial de Instagram. La actriz eligió el usuario @jlaw, ya que su nombre completo no estaba disponible, y su llegada a la plataforma estuvo acompañada por una particular condición para sus seguidores.

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En su primera publicación, Lawrence explicó que está dispuesta a probar la experiencia, pero advirtió que cerrará su cuenta inmediatamente si recibe comentarios negativos. La actriz, conocida por su sentido del humor, planteó la advertencia con un tono distendido, aunque dejó clara su intención de evitar un ambiente hostil.

La estrella de Los juegos del hambre reforzó el mensaje posteriormente a través de sus historias de Instagram. Allí pidió a sus seguidores que fueran cuidadosos con los comentarios agresivos y bromeó con que ese tipo de mensajes podrían afectar a “el bebé”, en referencia a ella misma.

La incorporación de Lawrence generó una rápida reacción entre sus seguidores. En sus primeras horas en la plataforma, su cuenta superó el millón de seguidores, mientras distintas figuras de Hollywood comenzaron a darle la bienvenida.

La actriz se había mantenido durante años sin perfiles públicos en redes sociales. En entrevistas anteriores había contado que prefería observar lo que ocurría en Internet sin participar directamente y que utilizaba cuentas anónimas para seguir contenidos y tendencias.

Ahora, con su llegada oficial a Instagram, Lawrence parece dispuesta a tener una presencia más directa en la plataforma, aunque con una regla sencilla: si el ambiente se vuelve tóxico, se va.