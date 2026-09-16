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Alexi Wasser protagonizará la nueva película de Woody Allen, que se rodará en Madrid

La actriz estadounidense será una de las figuras principales de la película número 51 del reconocido director. El rodaje comenzará el 5 de octubre y se desarrollará íntegramente en Madrid y Aranjuez.

Hoy 07:20
Alexi Wasser

Alexi Wasser será una de las protagonistas de la nueva película de Woody Allen, que marcará el largometraje número 51 en la trayectoria del reconocido director estadounidense. La producción será una comedia contemporánea y tendrá como escenario principal a la ciudad de Madrid.

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Wasser encabezará el elenco junto a Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro, en una producción que comenzará su rodaje el próximo 5 de octubre. La mayor parte de las filmaciones se realizarán en distintos puntos del centro de Madrid, mientras que también habrá algunas escenas en Aranjuez.

Alexi Wasser Alexi Wasser

La película será producida por Wanda Visión, Gravier Productions Inc. y 3Six9 Studios, con el apoyo de Screen Capital y Never Summer Range. También cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, que aportarán 1,5 millones de euros cada uno.

El presupuesto total de la producción rondará los 12 millones de euros, de los cuales se estima que unos 9,46 millones, equivalentes al 79% de la inversión, se ejecutarán en la ciudad. El rodaje generará, según las estimaciones difundidas por la producción, 1.196 empleos directos y 2.293 indirectos.

La presencia de Madrid tendrá además un peso importante en la película. Al menos el 15% de las escenas se filmarán en exteriores, con el objetivo de mostrar de manera reconocible el paisaje cultural, arquitectónico e histórico de la ciudad.

La llegada de la producción de Allen a Madrid comenzó a gestarse en octubre de 2024, cuando se produjo el primer contacto entre Wanda Visión, Gravier Productions y los organismos madrileños. El acuerdo avanzó durante 2025 y su existencia trascendió públicamente a finales de octubre de ese año.

El título definitivo de la película incluirá la palabra “Madrid”. Wanda Visión estará a cargo de su distribución en salas de cine de España, mientras que las ventas internacionales serán gestionadas conjuntamente por Daresay y WestEnd Films.

Para Alexi Wasser, el proyecto representa una nueva participación dentro de una producción cinematográfica internacional y la oportunidad de ocupar uno de los papeles centrales en el regreso de Woody Allen a la dirección con una historia ambientada íntegramente en España.

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