Inquietud en una escuela técnica por una amenaza escrita en un pizarrón: “Hoy a las 17:00 morirá alguien”

El inquietante mensaje fue hallado durante una inspección de rutina en la Escuela Técnica N° 8, ubicada en el barrio Sarmiento. Las autoridades informaron el hecho a la Policía y tomó intervención la Fiscalía de turno.

Hoy 06:28

Una alarmante situación se registró durante la mañana de ayer en las instalaciones de la Escuela Técnica N° 8, cuando las autoridades encontraron un llamativo mensaje escrito en el pizarrón de un aula: “Hoy a las 17:00 morirá alguien en el colegio”.

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De acuerdo con el informe realizado por personal de la Comisaría Tercera, el hecho fue advertido por el director del establecimiento, un hombre de 55 años, durante una inspección de rutina.

Según consta en la denuncia, la inscripción habría sido realizada por personas ajenas a la institución, aunque hasta el momento no se logró determinar quién fue el responsable de dejar el mensaje.

El texto contenía una amenaza directa contra la comunidad educativa y generó preocupación entre las autoridades del establecimiento, ubicado en el barrio Sarmiento.

Ante la gravedad de lo ocurrido, desde la escuela se comunicaron de inmediato con el personal policial para informar la situación y solicitar la correspondiente intervención.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, quien dispuso como primera medida preventiva que se dejara constancia del episodio en el Libro de Guardia de la dependencia policial.

Asimismo, la Fiscalía ordenó que las autoridades de la escuela inicien una investigación interna con el objetivo de determinar quién realizó la inscripción. En caso de que se logre individualizar al responsable, deberá darse nuevamente intervención al Ministerio Público Fiscal.