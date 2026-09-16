Abren inscripciones para la Policía y el Servicio Penitenciario en Chaco

Desde el 15 de septiembre, las inscripciones online para la Policía y el Servicio Penitenciario de Chaco están abiertas, ofreciendo 200 y 65 cupos respectivamente.

Hoy 03:13

Desde el 15 de septiembre de 2023, se han habilitado las inscripciones online para quienes estén interesados en formar parte de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial. Esta convocatoria tiene como objetivo la incorporación de 200 nuevos agentes a la fuerza policial y de 65 cupos para el Servicio Penitenciario. Con estas medidas, el gobierno busca fortalecer las instituciones de seguridad de la provincia, respondiendo así a la creciente demanda de personal capacitado en el contexto actual de seguridad.

Los interesados en participar de esta importante convocatoria deberán realizar su inscripción exclusivamente de manera online a través de los sitios oficiales correspondientes. Para la Policía del Chaco, las inscripciones se llevan a cabo en el portal isspchaco.edu.ar, mientras que los postulantes que desean unirse al Servicio Penitenciario Provincial deberán ingresar a spp.chaco.gob.ar. Es fundamental que los aspirantes sigan las instrucciones detalladas en estas plataformas para asegurar su correcta inscripción.

Entre las condiciones generales establecidas para poder participar, se requiere que los postulantes no registren antecedentes contravencionales y que cumplan con la edad mínima requerida para cada curso. Además, se han contemplado cupos destinados a integrantes de pueblos originarios, reflejando un importante compromiso de inclusión y diversidad en el proceso de selección. Esta medida busca garantizar que todos los sectores de la sociedad chaqueña tengan la oportunidad de representar a su comunidad en las fuerzas de seguridad.

Esta convocatoria representa una nueva oportunidad para aquellos que buscan incorporarse a las fuerzas de seguridad, accediendo a una formación profesional integral y asumiendo el compromiso de servir a la comunidad chaqueña. Los aspirantes tendrán la posibilidad de aprender no solo sobre técnicas de seguridad, sino también sobre intervenciones sociales y la importancia de la prevención del delito.

La incorporación de nuevos agentes a la Policía y al Servicio Penitenciario es fundamental para mejorar la seguridad en la región. Esto permitirá una respuesta más efectiva ante las demandas de la ciudadanía, ya que contar con más personal capacitado en estas instituciones es clave para abordar los desafíos actuales en materia de seguridad pública. Se espera que los nuevos postulantes lleguen con un fuerte sentido de responsabilidad y vocación de servicio.

Finalmente, es importante destacar que la formación de los nuevos agentes no solo se centra en la seguridad, sino que también incluye aspectos éticos y de respeto a los derechos humanos. Esto garantiza que los futuros funcionarios estén preparados para enfrentar los desafíos actuales en el ámbito de la seguridad pública, promoviendo un enfoque que priorice el respeto a la dignidad humana en todas sus intervenciones.