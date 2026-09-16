Crítica de "El nido"

Con una deslumbrante puesta en escena, Hugo Stuven ('Solo') demuestra en este thriller que está especialmente dotado para construir atmósferas y convertir los espacios en estados de ánimo. Michelle Jenner, que interpreta a la protagonista, pocas veces ha estado mejor.

Hoy 07:13

Por Blai Morell

Para Fotogramas

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Hay cineastas que se sienten cómodos en el límite, sea físico o mental, y Hugo Stuven es uno de ellos. Aquí, el director de 'Solo' decide encerrarnos en una arquitectura del miedo donde la puesta en escena no es solo un envoltorio, sino el motor de la angustia que no nace de lo que vemos, sino de aquello que intuimos al otro lado del encuadre. Con Polanski y Shyamalan como referentes, la película encuentra su principal fortaleza en la mirada de Stuven y su deslumbrante puesta en escena, demostrando un notable control de la atmósfera y del espacio con esos planos inverosímiles, convirtiendo la casa en un organismo vivo que oprime a una Michelle Jenner que pocas veces ha estado mejor.

La actriz se entrega a tumba abierta incluso cuando el guion, empeñado en retorcerse, flaquea. Porque es ahí, en la escritura, donde el film pierde fuelle: los giros, aunque efectistas, no siempre aterrizan con la finura que la dirección sugiere y demuestra. Aun así, confirma a Stuven como un cineasta especialmente dotado para construir atmósferas y convertir los espacios en estados de ánimo. No es redonda, pero tiene personalidad. Y eso, hoy en día, ya es decir mucho.

Para quienes valoran más la atmósfera que los sobresaltos y los giros.